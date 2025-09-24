Padres pierden ante los Brewers y se alejan del liderato de la División Oeste contra Dodgers

San Diego, Estados Unidos.- A falta de cuatro días para que concluya la temporada regular 2025 de la MLB, aún hay equipos que se juegan su posición en el pase a la postemporada; los San Diego Padres ya aseguraron su lugar en el beisbol de octubre, aunque aún no se define si pasan como líder de división o como comodín, y con su derrota ante los Milwaukee Brewers, permiten que los Dodgers aumenten la diferencia.

El ganador del encuentro fue el relevista Aaron Ashby, aunque solo retiró un tercio de entrada; el verdadero trabajo lo realizaron en conjunto, el abridor Chad Patrick y Erick Fedde, los cuales se combinaron para lanzar cinco entradas y dos tercios de solo tres hits, una carrera limpia y ocho chocolates. El cubano Adrián Morejón cargó con la derrota, pues en la entrada que lanzó, no pudo contener el empate y le anotaron una carrera.

El encuentro fue reñido desde inicio a fin; prueba de ello fue que el marcador prevaleció sin carreras durante las primeras cuatro entradas, hasta que los Brewers rompieron la seguidilla de argollas. Con dos hombres fuera, Brice Turang conectó un sencillo y logró avanzar hasta la tercera con un wild pitch, mientras que el encargado de producir la primera rayita del juego fue Andrew Vaughn con un batazo de dos estaciones.

Big RBI knock for King Vaughn pic.twitter.com/WUFAopch1K — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 24, 2025

El compromiso se empató en el cierre del sexto capítulo, cuando Jackson Merrill conectó su vuelacercas 16 de la temporada, igualando los cartones. Solo media entrada después, la novena de Milwaukee volvió a tomar la delantera, pues con un sencillo a los jardines, Brice Turang produjo a Jackson Chourio, el cual se encontraba en posición de anotar luego de haber conectado un sencillo y se robó la segunda almohadilla.

Action Jackson uD83EuDD0C pic.twitter.com/23yI9cOgKq — San Diego Padres (@Padres) September 24, 2025

La tercera anotación para los Brewers, aconteció hasta la apertura del noveno episodio, con un cuadrangular solitario de Danny Jansen, poniendo la pizarra final de tres carreras por una.

A massive insurance bomb from DJ https://t.co/gdjof5I720 pic.twitter.com/mP0XunDu4E — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 24, 2025

A pesar de que San Diego Padres y Los Angeles Dodgers ya amarraron su clasificación a la postemporada 2025, aún no se define quién es el líder de la División Oeste de la Liga Nacional, ya que, al momento, los Dodgers le sacan dos juegos de diferencia a los Padres, lo cual pudiera revertirse antes de que finalice la temporada regular.

Fuente: Tribuna del Yaqui