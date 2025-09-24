¿Perderán los puntos? Chivas podría recibir sanción por el debut de Samir Inda en la Liga MX

Guadalajara, Jalisco.- La noche del 23 de septiembre, dejó buenas sensaciones para los aficionados de las Chivas del Guadalajara, ya que lograron su cuarta victoria de la temporada contra el Necaxa y contaron con el debut de un jugador que tiene buena proyección dentro del futbol mexicano; Samir Inda tuvo sus primeros minutos en el deporte profesional y marcó una anotación, pero su presentación le podría acarrear una sanción económica al club.

Inda es nacido en Tepic, Nayarit, el 7 de octubre del 2007, es decir, tiene 17 años; ya contaba con varios partidos en la sub21, además de haber jugado dos encuentros en la Liga de Expansión MX. Samir tuvo su debut profesional en la victoria de las Chivas ante el Necaxa, encuentro que terminó por ganar el conjunto tapatío y donde marcó el primer gol de su carrera, con un disparo desde afuera del área.

El problema para el club radica en el uniforme del jugador, pues al ser menor de edad, hay una normativa que no permite que los menores de 18 años, usen prendas que hagan alusión a casas de apuestas o bebidas alcohólicas, y uno de los principales patrocinadores para las Chivas, es una famosa casa de apuestas en línea y portan su logo en la parte central de las jerseys.

¡Un sueño cumplido!



Tantos años de trabajo y sacrificios para llegar a este momento: debutar en Primera con @Chivas y hacerlo con GOL.



Aquí les dejo el tanto de Samir Inda, el tercero del Rebaño esta noche. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

La normativa fue establecida en el 2018 por la Secretaría de Salud y dicha dependencia le solicitó a la Federación Mexicana de Futbol que ningún menor de edad, portara ese tipo de publicidad en su uniforme; es por ese motivo que los Xolos de Tijuana, los cuales comparten el mismo patrocinio con las Chivas, colocan parches en las jerseys de Gil Mora para tapar los logotipos de la casa de apuestas.

Gil Mora usa una playera diferente al resto del equipo

Mucho se especuló sobre que el Guadalajara pudiera perder los tres puntos obtenidos en el duelo, pero no hay alguna norma en el reglamento de la Liga MX que establezca dicha sanción, por lo que se espera que solo pudieran hacerse acreedores a una sanción económica.

Por la publicidad en la camiseta de Samir Inda, @Chivas NO CORRE PELIGRO...







En ninguna parte del reglamento de Primera División de la #LigaMX se prohíbe que el uniforme contenga publicidad de casa de apuestas.



¿Dónde viene esa regla?... En el reglamento del Torneo… — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 24, 2025

De momento, ni el club ni la FMF han emitido algún comunicado para informar cuáles serán las consecuencias por el descuido con Samir Inda; lo que se espera es que para las siguientes jornadas del Apertura 2025, porte un uniforme que no tenga publicidad para evitar cualquier otra sanción.

Fuente: Tribuna del Yaqui