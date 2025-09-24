Phillies tienen práctica de bateo y conectan ocho cuadrangulares sobre los Marlins

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies tuvieron una demostración de poder en el LoanDepot Park, casa de los Miami Marlins, pues sacaron la victoria con un marcador de 11 carreras por una y ocho cuadrangulares conectados, destacando la actuación de Kyle Schwarber, el cual tuvo jornada de dos vuelacercas y llegó a 56 en el año, liderando la Liga Nacional en dicho departamento.

Los lanzadores de los Phillies no se quedaron atrás y también se lucieron en el partido, pues admitieron solo cinco indiscutibles de los Marlins; el ganador del encuentro fue el peruano, Jesús Luzardo, el cual lanzó siete entradas completas, en las cuales permitió tan solo tres imparables y recibió una carrera sucia. El lanzador zurdo ponchó a 10 rivales y llegó a la marca de 216 chocolates, empatando a Paul Skenes y Logan Webb en el liderato de dicho departamento de la Liga Nacional.

Los Marlins fueron los primeros en decir presentes en la pizarra, con la que se convirtió su única carrera de la jornada; Connor Norby conectó un roletazo a la tercera almohadilla y llegó a la segunda con error en el tiro, siendo impulsado con un sencillo de Eric Wagaman. El show de poder comenzó en el cierre del tercer episodio, con el cuadrangular 55 de Kyle Schwarber para empatar el encuentro.

KYLE SCHWARBER DID IT AGAIN! pic.twitter.com/FpRDnZNERp — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 24, 2025

Edmundo Sosa se encargó de darle la ventaja a su equipo y no hubo otra vía que la de los cuadrangulares, seguido por Bryson Stott, que conectó el segundo vuela cercas del episodio. Sosa repitió la hazaña en el cierre de la quinta, ahora con un home run de tres carreras, poniendo el marcador en seis carreras por una, aunque el verdadero espectáculo aún estaba por llegar.

THAT BALL IS CRUSHED! pic.twitter.com/5R51i58mbG — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 24, 2025

El séptimo episodio fue un verdadero desastre para los lanzadores de los Marlins, pues permitieron cuatro cuadrangulares en una misma entrada sin poder retirar un solo out: Schwarber y Alec Bohm conectaron bambinazos a espalda con espalda; luego, la seguidilla se vio interrumpida por Nick Castellanos, que llegó a la primera almohadilla en error de Otto López; Otto Kemp limpió las bases con un swing y Edmundo Sosa conectó su tercer cuadrangular de la jornada.

IT'S A THREE HOME RUN GAME FOR EDMUNDO SOSA! pic.twitter.com/ADkUvrbNqm — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 25, 2025

Para los Philadelphia Phillies, el juego de hoy contra los Marlins quedará grabado, pues se convirtió en el juego con más cuadrangulares en la historia de la franquicia.