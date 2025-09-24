Se acerca el final; Fernando Alonso considera su retiro de la Fórmula 1 luego de 22 años

Ciudad de México.- El piloto más longevo en la actual parrilla de la Fórmula 1, Fernando Alonso, comenzó a considerar su retiro de las pistas luego de 22 años de carrera; el español relató que le gustaría retirarse de las pistas con su actual escudería, Aston Martin, pero espera que pronto puedan tener un monoplaza competitivo para poder competir por una última vez y lograr su tan ansiada victoria 33 de su carrera.

El asturiano se encuentra dentro de las competencias profesionales desde el 2001, cuando debutó en la F1 con la extinta escudería Minardi; desde entonces, ha logrado dos Campeonatos Mundiales de Fórmula 1, durante el 2005 y 2006 con Renault. De igual manera, logró tres subcampeonatos con Ferrari. También ha incursionado en las carreras de resistencia en Daytona, Le Mans, carreras de karting y forma parte del Salón de la Fama FIA.

25 de Septiembre.



El día más importante de la historia del alonsismo. Fernando Alonso gana su primer mundial en el GP de Brasil 2005.



Tuvo en España una audiencia media de 8M de espectadores y 13 de pico.



Un deporte que en España no existía, rompiendo récords.

Su última victoria fue el 12 de mayo del 2013, cuando se corrió el Gran Premio de España, y desde esa fecha, ha cambiado en varias ocasiones de escudería con el fin de encontrar un equipo competitivo. Desde el 2022 se unió a Aston Martin como piloto a tiempo completo; con dicho equipo, ha tenido altibajos, pero todo indica que la escudería pudiera convertirse en puntera con la nueva normativa, lo cual pudiera permitir al 'Nano' cumplir su meta y poder decir adiós a las pistas.

Si las cosas van bien, creo que será un buen momento para parar porque llevo muchísimos años buscando un coche y unas carreras competitivas, y si lo consigo, creo que es una excelente manera de cerrar mi carrera".

Alonso declaró que la única opción para retirarse en los próximos años es volver a estar peleando por victorias, pues no se quiere rendir sin haber tenido, al menos, una oportunidad más. "Digamos que, si somos competitivos, hay más posibilidades de que me rinda. Si no somos competitivos, será muy difícil rendirse sin volver a intentarlo".

Will @alo_oficial keep racing beyond 2026?



Over a game of chess, Fernando muses about his future, preparing for one of the biggest regulation changes in his career, working with Adrian Newey, and how the legendary designer always seems to be one move ahead.

El piloto español confesó tener sus esperanzas puestas en el cambio de normativa a inicios del 2026, pues es algo que reiniciará el desarrollo de todos los monoplazas y desaparecerá la ventaja que tienen las grandes escuderías, por lo cual, en caso de caminar hacia la dirección correcta, los pudiera colocar dentro de los más competitivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui