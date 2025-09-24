Selección Mexicana se enfrentará a Argentina en amistoso previo a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, relataron hace un par de meses que estarían pactando una serie de partidos amistosos para que sirvieran como la preparación de la Selección Mexicana, de cara a la Copa del Mundo 2026, pues al ser parte de los organizadores, no tienen que competir en las eliminatorias. Si bien, el 'Tricolor' ha anunciado encuentros con selecciones que no son habituales, un buen parámetro para medir el actual nivel, será el amistoso contra la Selección de Argentina.

Hace un par de meses, fuentes extraoficiales cercanas a la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) aseguraron que la actual campeona del mundo sostendría un partido contra la selección mexicana en la fecha FIFA de noviembre, luego de que Argentina cancelara su tour programado en Asia. Con el pasar de los días, la idea se descartó y la selección sudamericana se enfrentará a Puerto Rico y Venezuela de manera respectiva.

Aunque la idea fue desechada en primera instancia, se siguió intentando pactar un encuentro entre ambos países, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026; fue el propio presidente de la AFA, el que dio el adelanto y reveló las fechas en las que se podría llevar a cabo el partido. Claudio “Chiquito” Tapia, confirmó que la Selección de Argentina se enfrentará a la Selección Mexicana y a Ecuador en los días previos al arranque de la justa mundialista.

Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final".

OFICIAL. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, confirmó que ArgentinauD83CuDDE6uD83CuDDF7 jugará contra HondurasuD83CuDDEDuD83CuDDF3 en Estados Unidos antes del mundial (Vía / Diario Olé).



Otra vez Messi contra la H uD83DuDC10 pic.twitter.com/UcJ71nlEoe — TDTV (@tdtvhn) September 24, 2025

Aunque no reveló la fecha exacta, se espera que el encuentro sea pactado para los inicios de junio del 2026 y se considerará el cierre de preparación para los dirigidos por Javier 'Vasco' Aguirre, antes de comenzar su participación en el Mundial 2026. De igual manera, no se reveló cuál será la sede oficial, aunque se especula que el Allegiant Stadium, recinto de NFL en Las Vegas, Estados Unidos, sea la casa para ambas selecciones.

Confirmado:

Argentina - México van a jugar un partido amistoso entre el 1 y 9 de junio de 2026 en Estados Unidos.

Es el partido que quedó pendiente de este año. — Gastón Edul (@gastonedul) September 24, 2025

A falta de confirmación por la FMF, este encuentro se perfila para ser uno de los más esperados en el año, ya que ambas selecciones siempre brindan un gran espectáculo y, sin dudas, abarrotarán las gradas de cualquier estadio que sea elegido para recibir el partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui