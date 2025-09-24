Skenes se afianzó como favorito para llevarse el Cy Young de la Liga Nacional

Cincinnati, Estados Unidos.- En una jornada en la que Paul Skenes y los Pirates no tenían nada más por qué jugar que por el honor de su lanzador y el orgullo, el favorito para ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional cumplió otra gran actuación monticular y con ello se unió a un muy selecto club.

Skenes (10-10) terminó lanzando seis innings en blanco y aunque no pudo acreditarse la victoria, sí logró mejorar su efectividad a 1.97, el primer promedio de un abridor por debajo de 2.00 desde el 1.75 que registró Justin Verlander con los Astros en el 2022.

187.2 IP, 1.97 ERA, 216 K, 0.95 WHIP



What an unbelievable sophomore campaign from Paul Skenes! pic.twitter.com/yS6BiJYy1n — MLB (@MLB) September 25, 2025

El diestro completó su trabajo con 10 ponches y 87 lanzamientos, de los cuales 57 fueron en strikes, en un encuentro que dejó ganado por 2-0, pero el relevo le echó a perder la victoria.

Con esta actuación monticular, Skenes se convirtió en el cuarto lanzador en la Era de la Bola Viva (1920) que, cumpliendo los requisitos de calificación, registra una efectividad por debajo de 2.00 en una temporada con 23 años o menos. Los otros fueron Dwight Gooden (1985, 20 años), Vida Blue (1.82, 21 años) y Dean Chance (1964, 23 años).

El diestro cerró con una gran actuación monticular

Además, ningún abridor de los Pirates había lanzado las suficientes entradas para clasificar al liderato de efectividad y terminar con una marca de 2.00 o mejor. Skenes dejó el encuentro ganado por 2-0, pero el relevo le echó a perder la victoria.

Paul Skenes is now the Pirates single-season strikeout leader among right-handed pitchers.

His 211 Ks now rank sixth all-time among all Pirates pitchers in a single season. pic.twitter.com/WFMEJoh70D — Pittsburgh Pirates (@Pirates) September 24, 2025

Los Pirates se fueron al frente en la apertura del cuatro inning, donde Spencer Horwitz conectó doblete al jardín derecho que remolcó a Bryan Reynolds para el 1-0. Pittsburgh aumentó su ventaja en el sexto rollo, donde aplicaron similar fórmula: Horwitz envió al plato a Reynolds con sencillo al prado izquierdo.

Los Reds se quitaron la blanqueada en el fondo del octavo episodio, cuando Noelvi Marte le conectó cuadrangular a Mattson y emparejaron las acciones en el fondo del noveno capítulo, para irse a entradas extras.

