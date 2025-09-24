VIDEO: Jugador de MLB recibe pelotazo en el rostro a 99 millas por hora; no jugará hasta 2026

Cleveland, Estados Unidos.- Una imagen escalofriante dejó el encuentro de los Cleveland Guardians y los Detroit Tigers, luego de que el primera base de los locales, David Fry, fuera golpeado en el rostro por una recta de cuatro costuras que viajaba a 99 millas por hora, equivalente a 160 kilómetros por hora, por lo que el jugador tuvo que ser sacado en camilla del terreno de juego para ser trasladado a una clínica.

En la era reciente del béisbol de las Grandes Ligas, se ha vuelto común ver a lanzadores con capacidad de superar las 100 millas por hora; con la implementación del Statcast en MLB, se ha detectado que el promedio de velocidad para las rectas ha incrementado desde las 93.8 millas por hora en el 2017, hasta alcanzar las casi 96 millas en las últimas temporadas en la gran carpa. Es por eso que varios bateadores han optado por modificar sus cascos, añadiendo una extensión que les proteja la mandíbula y parte del rostro.

Era la cuarta entrada cuando sucedió el lamentable accidente; Tarik Skubal estaba lanzando el cierre de la cuarta entrada, mientras tenía corredores en las esquinas sin hombres fuera. Fry se cuadró para tocar en su intento de avanzar a los corredores y poder dar la vuelta al marcador; el actual Cy Young de la Liga Americana lanzó una recta pegada, que impactó de lleno con el rostro del jugador de Cleveland, causando su desplome inmediato.

Scary moment as David Fry was hit in the face while squaring up to bunt a 99mph Fastball. @StoolBaseball



pic.twitter.com/y8ZGkMWL0g — Barstool Sports (@barstoolsports) September 24, 2025

Tarik mostró su preocupación al instante, dejando caer su guante y gorra mientras observaba cómo los médicos de los Guardians ingresaban para atender al pelotero; luego de varios minutos, ingresó un carrito que es usado para trasladar a jugadores con lesiones y el jugador fue trasladado a una clínica mientras se encontraba consciente. De manera extraoficial, se supo que el jugador pasó la noche en el hospital para ser monitoreado luego del fuerte golpe.

David Fry siendo retirado en camilla del terreno

Los Cleveland Guardians emitieron un comunicado la mañana del 24 de septiembre, en el cual dan una actualización del estado de David Fry, luego de haberlo sometido a diversas pruebas médicas. "Sufrió múltiples fracturas faciales y nasales del lado izquierdo, mínimamente desplazadas. Si bien la lesión requerirá una vigilancia estrecha, incluyendo evaluaciones seriadas, se espera que David se recupere por completo en las próximas 6 a 8 semanas sin necesidad de cirugía".

Fuente: Tribuna del Yaqui