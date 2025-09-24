Yaquis de Obregón pegan de hit y anuncian acuerdo con franquicia cajemense

Ciudad Obregón, Sonora.- La campaña 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico está a la vuelta de la esquina y con miras a sumar su octavo campeonato, el equipo Yaquis de Obregón anunció la firma de un 'nuevo refuerzo'.

Este miércoles, en rueda de prensa se dio a conocer el acuerdo al que llegó la Tribu cajemense con la franquicia restaurantera de Los Arbolitos de Cajeme, para que sea parte de los anunciantes que estarán presentes en su uniforme.

En rueda de prensa se anunció el acuerdo

Durante el anuncio de esta alianza estuvieron presentes el presidente del club de beisbol, René Arturo Rodríguez y el fundador de Los Arbolitos, Diego Cota Cota, además de sus hijos Diego Alberto y Alejandro Cota Cuevas.

Durante la presentación, Rodríguez Gómez señaló que "son dos empresas que hacen una gran sinergia, que han hecho grandes cosas aquí en Ciudad Obregón, los Yaquis y Los Arbolitos de Cajeme".

"Nosotros queremos hacer más grande el orgullo de ser de Cajeme, de Ciudad obregón y Los Arbolitos de Cajeme es una digna empresa que puede estar en la jersey del equipo que tanto queremos", agregó. "Sobre todo, como decía Diego, es una gran responsabilidad social para él y su familia, el poder regresarle a Ciudad Obregón a través del equipo Yaquis, es un agradecimiento".

Presentación de la casaca con el nuevo patrocinador

Fue la mascota del equipo, el puma Yako, el encargado de mostrar una de las casacas que utilizarán los jugadores la próxima campaña, donde el nombre de Los Arbolitos de Cajeme aparece en el frente de la misma, a la altura de la cintura.

Viajan a pretemporada

Sobre la pretemporada del equipo cajemense, el presidente de la Tribu señaló que los Yaquis viajarán primeramente a la ciudad de Nogales, y luego por Douglas, Phoenix y Tucson donde sostendrán varios encuentros de preparación ante equipos como los Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, el mismo equipo de Tucson.

"El equipo regresará aproximadamente el 11 de octubre, entonces va a ser una gira larga por Arizona", señaló Rodríguez Gómez, quien enfatizó que esa gira les permitirá tener una mejor preparación de cara al arranque de la campaña 2025-20026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el próximo 14 de octubre, donde Yaquis iniciarán de visita el 15 ante Cañeros. Aclaró también que también sostendrán un par de encuentros de preparación en Obregón antes de la inauguración, en contra de los Naranjeros de Hermosillo.

Los Yaquis viajaron a Arizona para la Fiesta Mexicana

Cuestionado sobre qué se espera de Yaquis esta campaña, René Arturo afirmó que el equipo tiene que estar en playoffs, "el equipo no es de proyección; es una realidad. Tenemos que llegar a playoffs y de ahí ir avanzando poco a poco".

Acerca del posible regreso del japonés Taiki Sekine a la Tribu cajemense, "señaló que los planes del jardinero asiático son de reportar en noviembre, pero ante la presencia de Sebastián Elizalde, (Allen) Córdoba y (Billy) Cook en los jardines, habría que esperar que los tiempos de Sekine se den y tomar una decisión", finalizó Rodríguez Gómez.

Fuente: Tribuna del Yaqui