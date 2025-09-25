Boston Red Sox cae ante Toronto Blue Jays y complica su boleto a la postemporada

Toronto, Canadá.- Boston Red Sox necesita una victoria para asegurar su puesto en los playoffs de la Liga Americana, pero al parecer el panorama se le está complicando, pues este jueves 25 de septiembre, cayeron en su visita a Toronto.

El conjunto de Blue Jays que comenzó la noche empatado con los New York Yankees en la cima de la División Este, se plantó y, con un rally de seis carreras en la sexta, se impuso a los también conocidos como Medias Rojas 6-1. Daulton Varsho fue la figura de la noche, al conectar cuadrangular con las bases llenas.

Con esto, Boston (87-72) no pudo asegurar su puesto en la postemporada. Los de Alex Cora están en posición de conseguir el segundo comodín de la Liga Americana, un juego por delante de Detroit (86-73) y dos duelos por delante de Houston (85-74) con tres juegos restantes. Para su fortuna, la próxima parada de Boston será este fin de semana en casa ante Detroit y necesita de solo una victoria para conseguir el boleto y volver a una postemporada, tras poco más de cuatro años de ausencia.

Goodnight, #BlueJays Fans uD83DuDC99



Let’s do it again tomorrow! pic.twitter.com/RtuewfDxE1 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 26, 2025

Mientras que Toronto (91-68), que había perdido seis de siete, cierra con tres juegos en casa contra Tampa Bay Rays, en lo que es una gran oportunidad para bajar a los de la Gran Manzana y quedarse ellos con la división del joven circuito en la MLB.

Yankees reacciona

Giancarlo Stanton al parecer ya dejó las lesiones atrás, pues este jueves conectó un doblete de tres carreras que le dio la victoria a los New York Yankees 5-3 ante Chicago White Sox, para seguir empatados con Toronto en la cima de la División Este de la Liga Americana de cara a los últimos tres juegos de la temporada regular de las Grandes Ligas.

Carlos Rodón (18-9) brilló en la lomita; el inicialista lanzó seis entradas de manera constante y Austin Wells agregó un doblete productor contra la barda del centro, para que los de la Gran Manzana firmaran una barrida de tres juegos para ubicarse 23 juegos por encima de .500.

Business in the Bronx uD83DuDCBC#RepBX pic.twitter.com/a5AXH9tcQu — New York Yankees (@Yankees) September 26, 2025

Yankees, que ha ganado cinco juegos consecutivos y ocho de nueve, tiene asegurada la ventaja de local en la Serie de Comodines siempre y cuando no pueda vencer a los Blue Jays por el título divisional. Ambos equipos comparten el mejor récord de la Liga Americana con 91-68, por lo que se viene un cierre de locura.

Fuente: Tribuna del Yaqui