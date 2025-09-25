Clayton Kershaw disfruta su último festejo como campeón divisional con Dodgers

Phoenix, Estados Unidos.- Un rodado de Jorge Barrosa a la tercera significó el out 27 del encuentro y el inicio del festejo para el equipo de Los Angeles Dodgers, tras apuntarse una victoria de 8-0 sobre los Arizona Diamondbacks y conquistar su duodécimo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años.

También significó tal vez la última ocasión en la que Clayton Kershaw pudo celebrar con el equipo de toda su carrera en MLB, algo que provocó nostalgia en el veterano serpentinero zurdo.

Esto es lo que voy a extrañar", dijo Kershaw durante el festejo en el vestidor de visitantes en el Chase Field. "El pitcheo es genial y eso también me encanta, pero poder hacer esto con un grupo de muchachos, todos trabajando por un objetivo colectivo, la camaradería, eso es realmente especial”.

"No obtienes eso en ningún otro lugar. No hay trabajos en los que las personas de 37 años puedan hacer eso. Pero estoy bien, tuve una gran carrera", añadió Kershaw, un 11 veces All-Star y tres veces ganador del Premio Cy Young, quien dijo la semana pasada que se retirará al final de la postemporada. Ganó el primero de 14 títulos divisionales como novato en 2008.

"Fue muy divertido entonces y es muy divertido ahora", dijo Kershaw sobre la celebración. Si bien los Dodgers celebraron su título divisional de 2013 saltando a la piscina del Chase Field detrás de la pared del jardín derecho, esta vez evitaron el agua, excepto cuando Shohei Ohtani conectó un jonrón número 54.

Dodgers festejan su coronación en la División Oeste

"Ganar el título de la división, nunca puedes darlo por sentado", dijo Freddie Freeman, quien conectó dos jonrones el jueves. "Sentimos que realmente estamos empezando a hacer clic".

El zurdo celebra con sus compañeros

El equipo de los Dodgers, que alcanzó 90 victorias por duodécima temporada completa consecutiva, jugará en una serie de comodines por primera vez desde que se agregó la ronda al mejor de tres en 2022.

"Solo juegas este juego por un tiempo, por lo que no siempre tienes tantas oportunidades para hacer esto", dijo Mookie Betts. "Me siento muy bien. Realmente no hice nada en la primera mitad de la temporada, así que descansé mucho y estoy feliz de ayudar".

Dave Roberts, quien ha llegado a los playoffs en los 10 años como manager de los Dodgers, nueve veces como ganador de división, dijo que "esto era de esperar. Lo hicimos, tal vez un poco más tarde de lo que esperábamos. Pero estoy contento con la forma en que estamos jugando".

"Creo que somos mejores para toda la adversidad y estamos jugando nuestro mejor béisbol en este momento, lo que hemos hecho antes, nada importa. Se trata más de confiar el uno en el otro y jugar por un campeonato".

