¡Es una millonada! Esto pide Conor McGregor a la UFC para pelear en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.- El evento de UFC pactado para el siguiente año en la Casa Blanca parece entusiasmar de sobremanera al peleador irlandés, Conor McGregor, quien ha dejado ver parte de su entrenamiento a través de sus redes sociales. El posible retorno del artemarcialista podría darse cinco después de su última pelea ante Dustin Poirier en julio de 2021; sin embargo, sus pretensiones para que esto suceda son bastantes altas.

La gloria deportiva no es lo único que motiva a 'The Notorious', quien lleva bastante tiempo lejos del octágono debido a diversos motivos, ya que dejó claro la cantidad de dinero que quiere para formar parte de este evento que se llevará a cabo el próximo el próximo 4 de julio de 2026, en el marco de la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. En un reciente post, el doble campeón de la promotora indicó que busca recibir 100 millones de dólares.

100 millones de dólares para luchar en la Casa Blanca junto con 100 visas doradas estadounidenses para mí, mi familia y mis amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo de la lucha. ¡Un placer que nunca doy por sentado!", escribió McGregor en la red social X.

$100million to fight at the White House along with 100 U.S “Golden Visas” for myself and family and friends



I look very forward to entertaining the fighting world once again.



A pleasure I never take for granted! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2025

No obstante, el reconocido atleta no dejó claro si esta exorbitante cifra que menciona es parte de sus exigencias para protagonizar la velada o, bien, es el monto ya acordado con Dana White y su equipo. Este tipo de remuneraciones económicas son habituales en el boxeo, pero está muy lejos de los mayores pagos en la historia de la UFC. Medios especializados filtraron que el mismo McGregor recibió más de 4.4 millones de dólares cuando enfrentó a José Aldo en UFC 194.

De una forma u otra, es una realidad que su regreso (Conor McGregor), tantas veces anunciado y cancelado, genera repercusiones que ningún otro luchador en la actualidad logra, ni siquiera los campeones que hoy dominan en las distintas categorías y están en un nivel superior al del polémico irlandés", señaló el medio Mundo Deportivo.

Además de Conor McGregor, otras estrellas han levantando la mano para estelarizar la cartelera del evento de la Casa Blanca, incluido Jon Jones, quien es considerado por muchos como el GOAT (El más grande de todos los tiempos) y que hace unos meses dejó vacante el cinturón de peso pesado en medio de los rumores sobre un supuesto retiro. Recientemente, Ilia Topuria, campeón de peso ligero de la UFC, alzó la mano para estar en la pelea estelar de la noche.

uD83DuDEA8 Ilia Topuria confía en que podría encabezar el evento del UFC en la Casa Blanca y así lo acaba de expresar en un tweet...uD83DuDC40uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/LanOdSlKXm — El Rocktagono (@elrocktagono) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui



