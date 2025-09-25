FIFA 2026: 'Maple', 'Zayu' y 'Clutch', las mascotas que unirán Norteamérica en el Mundial

Ciudad de México.- A menos de un año de que comience la Copa Mundial 2026, se ha revelado a las mascotas oficiales, que destacan porque será la primera edición en la que tres países sean los anfitriones de la competición: Estados Unidos, México y Canadá. 'Maple', 'Zayu' y 'Clutch' son las mascotas oficiales del Mundial 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países. Los personajes fueron revelados el 24 de septiembre de 2025 a través de las redes sociales de la FIFA, en una campaña.

"Estas mascotas rendirán homenaje a las culturas de cada país anfitrión y motivarán a los aficionados a celebrar una edición del Mundial que marcará un antes y un después. Las tres mascotas forman parte de un amplio programa de licenciatarios que incluirá productos oficiales, así como su incorporación como personajes interactivos en FIFA Heroes, dentro del ecosistema FIFA", explicó la organización a través de un comunicado oficial.

Mundial 2026

Créditos: Internet

'Maple', un alce antropomorfo, representa a Canadá. Como portero con el dorsal número 1, su nombre alude a la hoja de arce, símbolo nacional canadiense. En el video de presentación, 'Maple' se muestra como un amante del arte urbano, la música y la resiliencia, reflejando la diversidad cultural y la creatividad del país.

'Zayu', un jaguar veloz de las selvas del sur de México, porta el número 9 como delantero. Su nombre simboliza unidad, fortaleza y alegría, y en el video promocional destaca como un embajador de la danza, la gastronomía y las tradiciones mexicanas, encarnando el legado mesoamericano y la pasión por el fútbol.

'Clutch', un águila calva, es el símbolo de Estados Unidos. Como mediocampista con el dorsal número 10, representa liderazgo y creatividad. Curioso y motivador, 'Clutch' une a sus compañeros dentro y fuera de la cancha, inspirándose en el término deportivo 'clutch' que define momentos decisivos en el juego.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

La Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio, será la más grande en la historia del torneo. Con 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos, se disputarán 104 partidos en sedes de los tres países anfitriones. El partido inaugural tendrá lugar en el icónico Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, marcando la tercera vez que México alberga el arranque de un Mundial.

México ha dejado huella con sus mascotas en mundiales pasados. En 1970, 'Juanito', un niño indígena con sombrero de charro y uniforme de fútbol, simbolizó la alegría y hospitalidad mexicana. En 1986, 'Pique', un chile jalapeño con bigote y sombrero, representó la picardía y la gastronomía nacional.

Mascotas del mundial de 1970 y 1986

Créditos: Internet

Por su parte, Estados Unidos presentó en 1994 a 'Striker', un perro con los colores de la bandera estadounidense y un balón, reflejando la energía y el entusiasmo del país por el deporte. 'Maple', 'Zayu' y 'Clutch' no sólo brillarán en estadios y mercancía oficial, sino que también serán personajes jugables en videojuegos, retos virtuales y coleccionables. Forman parte de un programa global de licencias que incluye camisetas, peluches y accesorios disponibles en FIFAstore.com y puntos de venta oficiales.

uD83DuDEA8 COMPLETAMENTE OFICIAL:



FIFA presenta a las mascotas de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.



MAPLE uD83CuDDE8uD83CuDDE6, ZAYU uD83CuDDF2uD83CuDDFD y CLUTCH uD83CuDDFAuD83CuDDF8.



¡LISTOS PARA EL MUNDIAL 2026! uD83CuDFC6? pic.twitter.com/gWmJaXTDC7 — FAN10 (@SoyFan10) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México