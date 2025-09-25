Hermosillo será sede del Nacional U-13 Varonil de Basquetbol de Ademeba

Hermosillo, Sonora.- Del 15 al 19 de octubre se realizará en Hermosillo el Campeonato Nacional U-13 Varonil de Basquetbol, organizado por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba).

Cristóbal Vargas, presidente de Ademeba Sonora, informó que hasta el momento se ha confirmado la participación de 29 selecciones y subrayó la importancia de este torneo para los jóvenes. "Este evento nacional es donde (los jugadores) hacen esa transición de la competencia de mini-basket a una competencia juvenil para poder aspirar a procesos selectivos de eventos internacionales para representar al país".

'Lito' Vargas da a conocer detalles del evento



Vargas estuvo acompañado por el entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, Omar Quintero Pereda; así como por Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), Ricardo Pastrana de Ademeba Sonora, Ricardo Moreno coordinador de la Comisión de Selecciones del Estado de Sonora.

Por su parte, Omar Quintero, entrenador de la selección nacional y director de selecciones nacionales, señaló que este tipo de torneos son clave en el desarrollo de los jugadores y en la detección de futuros talentos. "Es una vitrina para ellos, es un escaparate, tienen que aprovechar estas oportunidades", afirmó.

Sonora participará con un buen equipo

"Así es como vamos a ir renovando la selección, el cambio generacional, ya fue Gael Bonilla en su momento, Moisés Andriassi. Ahora Karim López... también está Adrien Porras, que tiene 17 y que ya debutó con la selección nacional".

Durante cinco días Hermosillo reunirá a jugadores de diferentes estados del país, lo que convertirá a la ciudad en un punto de encuentro del basquetbol infantil y en escenario de convivencia para las familias que acompañan a los equipos.

El campeonato tendrá cuatro sedes en Hermosillo: el Gimnasio Sergio Maldonado Cota (Unidad Nacameri), el Gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora (UES), BXT Basketpark y el gimnasio del Cobach Villa de Seris.

Fuente: Tribuna del Yaqui