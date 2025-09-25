LAMP: Yaquis de Ciudad Obregón comienza su gira de pretemporada en Arizona

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue el 15 de septiembre cuando Yaquis de Obregón abrió sus actividades de pretemporada en casa y, a poco más de una semana de haber comenzado, ahora la única Tribu de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) trasladó sus trabajos a Arizona.

El equipo de Cajeme este jueves por la mañana estuvo realizando trabajos en la ciudad de Nogales. Roberto Valenzuela, Santiago Chávez, Samuel Zazueta, Fernando Flores, Felipe González, Miguel Guzmán, Antonis Macías y una gran cantidad de peloteros jóvenes comandaron la primera práctica de la Tribu en territorio estadounidense.

uD83EuDEE1Ya estamos en Nogales, AZuD83CuDDFAuD83CuDDF8 donde este jueves 25 tendremos nuestro primer juego de pretemporada enfrentando a Naranjeros de Hermosillo



uD83CuDFF9uD83CuDD9A?uD83CuDF4A

uD83CuDFDF War Memorial Stadium

?? 6:00 PM#PuroYaquis pic.twitter.com/7Uo7Nh8U2W — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 25, 2025

Inicia la gira

Este mismo jueves comenzó el primer juego de pretemporada para Yaquis de Obregón en Arizona ante el odiado rival de la zona, los Naranjeros de Hermosillo. Para esta gira, el conjunto de Cajeme probará a talento juvenil, como es el caso del pitcher inicialista el obregonense Juan Macías, quien está en calidad de invitado en esta pretemporada.

Los Yaquis de Obregón estarán en Nogales, Douglas, Phoenix y Tucson, donde sostendrán varios encuentros de preparación ante equipos como los Naranjeros, Águilas y Tucson, escuadra que este año hará su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Naranjeros intensifica su pretemporada

Desde la semana pasada, los Naranjeros de Hermosillo se encuentran en Arizona, donde afinan los últimos detalles de su pretemporada, previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Los 17 veces campeones, como parte de su itinerario deportivo, el miércoles por la noche se enfrentaron al Tucson Baseball Team en el estadio Kinkas Valencia de la Heroica Nogales, Sonora.

La victoria fue para el conjunto de Estados Unidos, que en la edición entrante hará su debut en el beisbol profesional invernal del país. Para este choque, Juan Gabriel Castro apostó con mandar al campo a jóvenes prospectos, que buscan ganarse un lugar en el roster final. Hasta el momento, el único extranjero que ya suda la franela naranja es Darick Hall.

Fuente: Tribuna del Yaqui