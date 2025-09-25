Los Ángeles Dodgers son los dueños del Oeste de la Liga Nacional en las Grandes Ligas

Arizona, Estados Unidos.- Por cuarto año consecutivo, Los Ángeles Dodgers demostraron que son los amos de su división, al conquistar este jueves 25 de septiembre la corona del Oeste de la Liga Nacional, tras imponerse con autoridad 8-0 a los Arizona Diamondbacks.

Con este resultado, los actuales campeones de la Serie Mundial llegaron a 90 victorias (69 descalabros) y aseguraron el título divisional por duodécima ocasión en las últimas 13 temporadas de la MLB, consolidando su dominio en la liga.

Aunque desde la semana pasada los de California ya estaban clasificados a los playoffs, el triunfo es un gran cierre para el equipo dirigido por Dave Roberts, que se mantiene como candidato para volver a levantar el trofeo del gran 'Clásico de Otoño' del Big Show.

#TribunaEnMLB | Los Ángeles Dodgers consiguen título divisional durante su visita al Chase Field en Arizona ? pic.twitter.com/nTsC5rUveJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Festejan en tierra ajena

El choque estuvo definido desde la primera entrada, ya que Freeman abrió la pizarra con un cuadrangular solitario y repitió la dosis en el cuarto episodio con un batazo de dos carreras. En ese mismo inning, Shohei Ohtani se apuntó su jonrón número 54 de la temporada, con el que igualó su marca personal.

Mientras que en la lomita de los disparos, Yoshinobu Yamamoto cumplió con una sólida salida de seis entradas sin permitir carrera, revalidando que es una de las cartas fuertes que tiene el club en el staff de abridores. El nipón es el único miembro de la rotación que no se perdió una apertura este año.

Ohtani en plena acción/ Foto: Nassim Molina

A pesar de que terminaron con el campeonato, debido a que los Brewers y los Filis aseguraron pases directos a la segunda ronda, los Dodgers tendrán que jugar la Serie de Comodines del viejo circuito por primera vez desde 2021, antes de que el formato cambiara a series al mejor de tres. Los campeones recibirán al sexto sembrado de la Liga Nacional, que está por definirse.

"Siento que, en general, estamos jugando nuestro mejor béisbol de la temporada. Las victorias y derrotas no lo han reflejado, pero creo que eso es lo más importante. Ha habido muchas cosas buenas y un gran crecimiento por parte de muchos jugadores, lo cual ha sido divertido de ver", declaró Dave Roberts, una vez que finalizó la serie ante Arizona, donde TRIBUNA estuvo presente.

Fuente: Tribuna del Yaqui