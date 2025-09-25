Marte se 'roba' un jonrón y los Reds ganan para seguir en la pelea por el comodín

Cincinnati, Estados Unidos.- Noelvi Marte estuvo en el lugar justo y en el momento justo para los Reds, al robarle a Bryan Reynolds un jonrón que hubiera significado el empate en la novena entrada, y Cincinnati se impuso el jueves 2-1 a los Pittsburgh Pirates para colocarse a medio juego de los New York Mets por el último comodín de la Liga Nacional.

Además, Marte junto a Gavin Lux impulsaron carreras, y los Reds (81-78) se acercaron al último puesto de comodín si los Mets perdían ante los Chicago Cubs más tarde el jueves. Cincinnati tiene el desempate sobre los Mets (81-77) y Arizona (80-78), que jugaban contra los Los Angeles Dodgers.

NOELVI MARTE TO THE RESCUE pic.twitter.com/uZCz7dEV0c — Cincinnati Reds (@Reds) September 25, 2025

Marte aprovechó su altura de 1.88 metros cuando saltó contra la pared del jardín derecho de 8 pies y estiró su brazo por encima de la barda para atrapar el batazo de 348 pies de Reynolds para el segundo out de la novena.

Marte celebra su atrapada con Friedl

Después de atrapar el batazo de Reynolds, Marte corrió hacia la línea del jardín derecho para agarrar la línea de Andrew McCutchen para sacar el último out. Cincinnati salvó el final de la serie de tres juegos, que comenzó después de una demora de 1 hora y 22 minutos por lluvia. Marte tuvo los tres outs y Emilio Pagán sacó tres outs consecutivos para su salvamento 30 en 36 oportunidades.

Nick Lodolo (9-8) empató su récord personal con 12 ponches antes de salir con una lesión en la ingle derecha en la séptima. Permitió dos hits y dio una base por bolas, saliendo debido a la lesión después de una labor de seis entradas y un tercio, con 81 lanzamientos. Lodolo también ponchó a 12 en Filadelfia el 8 de abril de 2023.

Lodolo lució dominante sobre la lomita

El revés fue para la cuenta de Braxton Ashcraft (4-4),quien permitió dos carreras y ocho hits, la mayor cantidad de su carrera, en cuatro y un tercio de entradas. Nick Yorke tuvo un rodado productor en el octavo para los Pirates.

Estadística clave

Cincinnati estaba a seis juegos de un puesto de comodín a principios de septiembre después de perder 10 de 13 juegos disputados, pero a partir de entonces ha ganado 10 de sus últimos 17 duelos.

Fuente: Tribuna del Yaqui