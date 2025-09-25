Mexicano Isaac Paredes contribuye a la paliza de Astros sobre los Athletics

Sacramento, Estados Unidos.- El jugador mexicano Isaac Paredes bateó de 3-2, con par de carreras remolcadas y una anotada para contribuir a la ofensiva de su equipo y los Houston Astros derrotaron por 11-5 ante los Athletics para mantenerse en la pelea por el comodín de la Liga Americana.

Con este triunfo, Houston evitó una barrida y puso fin a una racha de siete derrotas consecutivas ante los Athletics después de comenzar el día un juego detrás de Detroit por el último comodín de la Liga Americana con los Tigers como dueños del desempate. Detroit estaba listo para jugar contra los Cleveland Guardianes más tarde el jueves.

Los jugadores de Houston festejan la victoria

Paredes, quien de nueva cuenta fue utilizado como bateador designado, se embasó por golpe en la primera entrada y después inauguró el marcador al timbrar con sencillo de Victor Caratini; mientras que Christian Walker con rodado a primera remolcó a Carlos Correa.

Los Astros volvieron a la carga en la parte alta del segundo capítulo, donde José Altuve puso el 3-0 con doblete y Paredes pegó un sencillo al izquierdo para remolcar a Mauricio Dubón. Carlos Correa con rola a primera, empujó a Altuve para el 5-0.

En el cuarto inning de nueva cuenta el jugador sonorense conectó de hit y envió al plato a Taylor Trammell; mientras que Walker también respondió con sencillo que puso el 7-0. Houston aumentó su ventaja con otro par de rayitas en la quinta entrada, una remolcada con doblete de Dubón y la otra con sencillo de Altuve.

Los Athletics reaccionaron y hicieron presentes en el marcador en el fondo del sexto rollo, con el jonrón 34 del año para Nick Kurtz. Los Astros respondieron con doblete productor de Carlos Correa, para el 10-1 en la séptima y Walker cerró la cuenta para los texanos con su jonrón 24 en la octava entrada.

Kurtz pegó dos jonrones para los Athletics

En el cierre de ese capítulo, Kurtz apareció de nueva cuenta con vuelacercas de dos anotaciones; y en su último turno, los Athletics sumaron otro par de carreras para el definitivo 11-5.

Framber Valdez (13-11) permitió una carrera y siete hits en siete entradas, ponchó a 10 y dio dos bases por bolas en su apertura 31. Tuvo marca de 1-7 con efectividad de 6.80 en sus nueve salidas anteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui