Presentan la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico: "Más cerca de tu pasión"

Guadalajara, Jalisco.- El calendario está a punto de marcar 14 de octubre y con ello comenzaría la fiebre beisbolera invernal de México, por eso la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se encuentra afinando detalles para, en cuestión de días, dar inicio al torneo.

Este jueves 25 de septiembre, en un evento donde asistieron los presidentes de los 10 equipos de la LAMP, patrocinadores, medios de comunicación e invitados especiales, autoridades del beisbol invernal presentaron la campaña “Más cerca de tu pasión”, donde los aficionados serán el centro de atención. Fue el propio presidente de la Liga Arco, Lic. Salvador Escobar, quien dio a conocer los detalles que tendrá la nueva campaña, donde el fanático siempre estará como el centro de todo, con la esencia de unir a la afición con el juego.

"El beisbol vive una transformación digital y busca mejorar su experiencia. Seremos una Liga de referencia en innovación deportiva", señaló Escobar Cornejo, quien estuvo acompañado por grandes figuras del 'Rey de los Deportes' en México, como Armando Reynoso y Luis Mendoza.

El circuito invernal tendrá como objetivo mejorar la experiencia del aficionado en los estadios, el fan content en las plataformas digitales, la digitalización y la internacionalización de la LAMP. Para eso el torneo podrá disfrutarse en diferentes plataformas a nivel nacional e internacional.

En México, los juegos podrán disfrutarse a través de Mega, en Estados Unidos por la cadena de AYM Sports, en Canadá a través de Cosmo Go, en Latinoamérica por Ola Media; además, cada uno de los compromisos se podrá ver a través del canal de YouTube de la LAMP, con un costo de $149.00 pesos al mes.

Con esta cobertura mediática, tanto el mandamás de Liga Arco como el resto de los presidentes apuestan que se tendrá el impacto más grande que ha tenido en su historia, ya que les dará múltiples alternativas a los fanáticos para no perderse ninguna serie.

Con dicho anuncio, todo está listo para que el próximo 15 de octubre se cante el playball y los 10 equipos que conforman la liga busquen levantar el campeonato y representar a México en la próxima Serie del Caribe, que se jugará en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui