Presentan a las mascotas del Mundial, Dodgers asegura división y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, el ambiente deportivo se encuentra siempre en constante movimiento y por ello, a veces resulta complicado enterarse de todo lo que ocurre. Si tú no quieres perderte ningún detalle sobre tus deportistas o deportes favoritos, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En el resumen de este jueves 25 de septiembre podrás conocer a las mascotas oficiales del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sede a Canadá, Estados Unidos y México.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Dodgers aseguró el titulo divisional

Con su victoria en el último partido de la serie frente a los Arizona Diamondbacks, Los Ángeles Dodgers ya aseguraron el título de su división; los comandados por Dave Roberts fueron superiores y vencieron al equipo de casa 8-0. El equipo angelino se enfrentará a partir del viernes 26 de septiembre a los Seattle Mariners en una nueva serie en casa, en el Dodger Stadium.

Todo listo para el inicio de la Ryder Cup de Golf

Este viernes 26 de septiembre dará inicio en Nueva York, la Ryder Cup, el enfrentamiento de golf clásico entre Europa y Estados Unidos.

Presentan las mascotas del Mundial de Futbol del 2026

A menos de un año del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, fueron presentadas las mascotas oficiales. Las nuevas figuras de la justa deportiva llevan por nombre 'Maple' que es el alce, 'Clutch' el águila y 'Zayu' el jaguar, este último representando a México, que será una de las tres cedes del Mundial.

uD83CuDFC6 ¡Descubre Tribuna Top 3 Deportes presentado por Econollantas! uD83CuDF0D? Te traemos los mejores momentos y las jugadas más impresionantes de tus deportes favoritos. ¡Prepárate para la emoción! uD83CuDFC0uD83CuDFC8https://t.co/Rj15i1fgAx#TribunaTop3 #Deportes #Econollantas #PasiónDeportiva pic.twitter.com/rrjy9CAOFc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui