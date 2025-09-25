Puebla vs Chivas EN VIVO: Día, horario y dónde VER la jornada 11 del Apertura 2025

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Motivados por su último resultado en Liga MX, Chivas de Guadalajara visitará la cancha del Estadio Cuauhtémoc y se medirá al Club Puebla, en acciones correspondientes a la jornada 11 del presente Apertura 2025. Los dos equipos llegan con realidades totalmente diferentes a este compromiso: pues mientras el cuadro tapatío busca seguir cosechando victorias para entrar en los puestos importantes, la escuadra camotera lucha por salir a como dé lugar del fondo de la tabla general.

A pesar de que han mostrado un buen funcionamiento colectivo y hasta dominio en muchos de sus partidos, los resultados no han sido los esperados para los dirigidos por Gabriel Milito y es que en este momento se ubican en la onceava posición con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Por su parte, el conjunto de La Franja se mantiene en el último lugar con solamente cinco unidades, resultado de un triunfo, dos empates y siete derrotas.

Ahora bajo la dirección técnica de Hernán Cristante, el Puebla intenta seguir desplegando un buen futbol que le permita obtener la mayor cantidad de puntos posibles, en un torneo que parece casi perdido. En tanto, la escuadra tapatía es consciente que no ha estado a la altura de las exigencias de un club de esa envergadura, por lo que tiene poco margen de error luego ha transcurrido más de la mitad del actual campeonato.

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 El Rebaño Sagrado uD83DuDC10 pic.twitter.com/IIDOfEoxYe — CHIVAS (@ChivasEN_) September 24, 2025

¿Cómo llegan Puebla y Chivas a la jornada 11 del Apertura 2025?

En su último partido liguero, Los Camoteros dio una de sus mejores exhibiciones del torneo, aunque no logró mantener la ventaja que le otorgó el doblete de Emiliano Gómez y empató 2-2 con Pachuca. En contraparte, Chivas aprovechó la localía para imponerse de forma categórica 3-1 al Necaxa con goles de Armando 'El Hormiga' González, Santiago Sandoval y Samir Inda, en un partido que estuvo marcado por el regreso del argentino Fernando Gago al Estadio Akron.

Posibles alineaciones Puebla vs Chivas

Puebla (probable XI): Julio González, Nicolás Díaz, Jesús Rivas, Eduardo Navarro, Franco Moyano, Fernando Monárrez, Raúl Castillo, Ariel Gamarra, Owen González, Emiliano Gómez y Ricardo Marín.

Chivas (probable XI): Raúl Rangel, Fernando González, Diego Campillo, José Castillo, Miguel Gómez, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Richard Ledezma, Santiago Sandoval y Armando González.

Aquí los XI que se rifarán en la cancha del Cuauhtémoc demostrando porque #LaFranjaNosUneuD83CuDFBD



Es con confianza en el de al lado y enfoque en cada pase ??, mis Enfranjados. uD83EuDEE1 ¡DALE, DALE OHHHH! uD83DuDD35 pic.twitter.com/rmNiU5vtLQ — Club PueblauD83CuDFBD (@ClubPueblaMX) September 24, 2025

Dónde ver Puebla vs Chivas de la jornada 11 del Apertura 2025

Día: Viernes 26 de septiembre de 2025

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Dónde ver: TV Azteca y Tubi TV

Viernes botanero, viernes de ver a La Franja uD83DuDD35 en el 2 veces mundialista uD83CuDFDF? con mis Franjabros uD83EuDD19uD83CuDFFB



Si aún no tienes tu uD83CuDF9F? corre a la taquilla del Estadio o compra en línea aquí ?? https://t.co/BkJP2MuLxi#LaFranjaNosUneuD83CuDFBD pic.twitter.com/UfRwfdHhV8 — Club PueblauD83CuDFBD (@ClubPueblaMX) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui