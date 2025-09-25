¿Tarjeta roja? La UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel

Ginebra, Suiza.- La UEFA, el máximo organismo rector del balompié europeo avanza hacia una votación para suspender a Israel por la guerra en Gaza, dijeron el jueves personas familiarizadas con la propuesta, de acuerdo con la agencia AP.

De acuerdo con estas fuentes que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, se espera que la mayoría de los 20 miembros del comité ejecutivo de la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) apoyen cualquier voto a favor de suspender a los equipos israelíes de los partidos internacionales.

NOTICIA. La UEFA decidirá la próxima semana si suspende o no a Israel de que sus clubes y selección compitan internacionalmente. Una gran mayoría del comité ejecutivo y las federaciones están a favor de que se les prohíba. [Martyn Ziegler] pic.twitter.com/5fq1pimdaE — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 25, 2025

En caso de concretarse dicha suspensión, se evitaría que los equipos nacionales y de clubes israelíes jueguen en competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo del próximo año. El equipo masculino de Israel está listo para reanudar su campaña de clasificación para la Copa del Mundo en dos semanas con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.

Sin embargo, no está claro si el organismo mundial de futbol FIFA apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre el líder de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente estadounidense Donald Trump.

Infantino, la FIFA no se ha declarado al respecto

El apoyo del gobierno estadounidense para asegurar la Copa del Mundo y procesar visas para jugadores, funcionarios y potencialmente cientos de miles de fanáticos visitantes, se considera clave para que la FIFA ofrezca un torneo exitoso en los Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

El consejo rector de la FIFA tiene previsto reunirse en Zúrich la próxima semana. El consejo de 37 miembros incluye a ocho de la UEFA. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que trabajará para detener cualquier esfuerzo que intente prohibir al equipo de Israel de la Copa del Mundo.

Cada vez son más las protestas en contra de Israel

La FIFA se negó a comentar esta noticia el jueves. Infantino se encuentra esta semana en la oficina satélite de la FIFA en la Torre Trump en Manhattan mientras asiste a eventos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los llamados para excluir a Israel del futbol y otros deportes han aumentado en las últimas semanas en medio de una protesta por el costo humanitario de su campaña militar en Gaza. A principios de esta semana, siete expertos independientes que trabajan con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a la FIFA y la UEFA a suspender a Israel de las competiciones internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui