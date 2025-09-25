Tucson Baseball Team se mantiene encendido en la pretemporada; supera a Naranjeros

Nogales, Sonora.- Si hay un equipo que causa una gran interrogante para el inicio de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), esa es la escuadra de Tucson Baseball Team, ya que estará haciendo su estreno en el beisbol profesional del país.

Aunque no ha comenzado su aventura, hasta el momento lo mostrado en la pretemporada genera una gran expectativa en el aficionado. Este miércoles el conjunto de Arizona venció a Naranjeros de Hermosillo, con un sólido marcador de 11 carreras por 3 en el estadio Kinkas Valencia de Nogales, Sonora.

Game’s done in Nogales uD83CuDDF2uD83CuDDFD and we’re still on fire! uD83DuDD25??

Preseason’s looking GOOD — let’s keep pushing, fam! uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFB

Pizarra final en Nogales, Sonora uD83CuDDF2uD83CuDDFD



¡Seguimos con el buen paso en la pretemporada! uD83DuDC4AuD83CuDFFB??



¡VAMOS CON TODO, EQUIPO! uD83DuDC4FuD83CuDFFB#MakeItYours pic.twitter.com/nAhfQ9oRiN — Tucson Baseball Team (@tucsonbt) September 25, 2025

El inmueble de la ciudad fronteriza se arropó, ya que la afición quería ver a los 17 veces campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pero esa noche fueron testigos de un gran equipo, que de la mano de Willie Romero buscará meterse en los primeros planos.

Juego

A pesar de que los de Juan Gabriel Castro comenzaron ganando, al anotar tres carreras en la primera entrada ante el pitcher inicialista Eduardo Mares, la respuesta fue rápida, ya que los de Tucson igualaron la pizarra ante el pitcher Rubén Reyes de los sonorenses.

La fiesta seguiría cuando un rally de cuatro carreras en el tercer episodio marcaría el ritmo de las acciones. De nuevo otro rally de cuatro en el octavo inning puso la pizarra 11-3, lo que sería el marcador final en la ciudad de Nogales, Sonora. La victoria se la apuntó André Sánchez.

Tucson volverá a ver actividad en Phoenix este fin de semana, cuando arranque la Mexican Baseball Fiesta en el American Family Fields, casa de Milwaukee en entrenamientos de primavera, para después cerrar filas y comenzar la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Cuarto encuentro de #PretemporadaNaranjera en el estadio Kinkas Valencia. uD83EuDEE1uD83CuDF4A pic.twitter.com/IEEb3oHLkD — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 25, 2025

Por otra parte, Naranjeros también se mantendrá con su gira de partidos. Este jueves se enfrentaron a los Yaquis, mientras que viernes, sábado y domingo, se mantendrán en Arizona, para volver a medirse ante la Tribu de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui