Blue Jays y Yankees buscan ganar la carrera por la cima del Este de la Americana

Nueva York, Estados Unidos.- Mayor drama no podría existir en la División Este de la Liga Americana, donde un par de equipos se encuentran empatados con tres juegos por finalizar la campaña regular 2025 de MLB.

Los Toronto Blue Jays y los New York Yankees llegan a su última serie con un solo objetivo: adjudicarse el cetro divisional, el cual les permitirá obtener un descanso en la primera ronda antes de abrir la postemporada en casa el 4 de octubre en el Juego 1 de una Serie Divisional al mejor de cinco.

The @BlueJays are tied for 1st place in the AL East (and own the tiebreaker) entering their final series of the season!



Will they become division winners for the first time since 2015?



(MLB x Essilor) pic.twitter.com/Pf7GWeQXCf — MLB (@MLB) September 26, 2025

El segundo lugar tendrá que 'conformarse' con la ventaja de jugar en casa a lo largo de una Serie de Comodines al mejor de tres a partir del martes, muy posiblemente contra otro enemigo del Este de la Liga Americana, los Boston Red Sox.

Para conseguir el objetivo, Nueva York recibe al último lugar Baltimore a partir del viernes por la noche, mientras que Toronto recibe al cuarto lugar Tampa Bay al norte de la frontera.

Los Rays visitan a los Blue Jays en la última serie

"Creo que todos están muy concentrados en la forma en que deben estar en este momento", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Ojalá podamos seguir así para tomar el descanso todo el día", dijo Boone. "Es ganar una serie, esencialmente, sin tener que jugar una".

Para lograrlo, Nueva York debe terminar por delante de los Blue Jays porque tienen el desempate cara a cara después de ganar la serie de la temporada 8-5. Así que los Yankees necesitan que los Rays hagan tropezar a Toronto al menos una vez.

Yankees reciben a los Orioles

"Creo que todos quieren sentir esta presión al final de la temporada", dijo el jardinero Daulton Varsho a los periodistas en Toronto. "Quieres sentir eso porque eso significa que estás en eso. Es una de esas cosas en las que puedes desmoronarte y caer y no jugar bien, o podemos ser nosotros mismos y saber que a lo largo de la temporada, hemos jugado muy buen beisbol y seguir confiando en él".

Bieber subirá a la lomita este viernes ante los Rays

Toronto tiene marca de 3-7 contra Tampa Bay (77-82) esta temporada y Shane Bieber (3-2, 3.57 ERA) está programado para lanzar contra el derecho de los Rays, Adrian Houser (8-4, 3.18) en el primer partido de la serie. El prospecto Trey Yesavage (0-0, 5.00) hace su tercera apertura en las Grandes Ligas para los Blue Jays contra Joe Boyle (1-3, 4.40) el sábado por la tarde, y Kevin Gausman (10-11, 3.47) se enfrenta al novato de Tampa Bay Ian Seymour (4-2, 2.85) en el último partido de la temporada el domingo.

-Blue Jays/Yankees enter final weekend tied in AL East (Blue Jays hold tiebreaker)

-Guardians/Tigers enter final weekend tied in AL Central (Guardians hold tiebreaker)

-Red Sox, Guards and Tigers can clinch a postseason berth tonight

-The 3rd NL Wild Card spot is up for grabs



So… pic.twitter.com/655Rqu8yVZ — MLB (@MLB) September 26, 2025

Los Yankees tienen marca de 6-4 contra los Orioles (75-84) después de ganar tres de cuatro juegos en Baltimore el fin de semana pasado. Los abridores para esta serie por los Yankees son el novato Will Warren (8-8, 4.35 ERA) contra el as zurdo Trevor Rogers (9-2, 1.35); mientras que otro novato, Cam Schlittler (3-3, 3.27), se enfrenta al derecho de Baltimore Tomoyuki Sugano (10-9, 4.54) el sábado por la tarde, y Luis Gil (4-1, 3.29) lanza para Nueva York contra Kyle Bradish (1-1, 2.25) el domingo.

