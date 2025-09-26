Camiseta de Shohei Ohtani es nuevamente la más vendidad de MLB en 2025

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shohei Ohtani se destaca no solo por la peculiaridad que posee como lanzador y bateador, sino también por la preferencia que tiene entre los aficionados al beisbol de las Grandes Ligas.

Esta predilección de los fanáticos a todo lo que haga el japonés dentro y fuera del terreno de juego llega también a la moda, donde el jugador de dos vías es uno de los que más ventas tiene en cuanto a camisetas.

La camiseta del japonés es una de las preferidas

De acuerdo con el listado recientemente dado a conocer, Ohtani se ubica como líder en las ventas de camisetas de MLB por tercera temporada seguida, mientras compite por su tercer premio a Jugador Más Valioso consecutivo de la Liga Nacional.

La superestrella de dos vías de los Los Angeles Dodgers se convierte en el cuarto jugador en tener el jersey más popular durante tres años consecutivos, uniéndose a su compañero de equipo Mookie Betts (2020-22), al cañonero de los New York Yankees, Aaron Judge (2017-19) y al miembro del Salón de la Fama, Derek Jeter (2010-12).

El 99 del 'Juez' también es de los preferidos

Judge, también el principal candidato al JMV en la Liga Americana, es el dueño de la segunda camiseta más popular desde el Día Inaugural, según las ventas de la red de sitios de Fanatics.

Betts tiene mucho tiempo como uno de los favoritos

Además de Ohtani, los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tienen una fuerte presencia entre los jerseys más populares, con el cañonero Freddie Freeman (número 3) y Betts (número 4) ayudando a completar el Top 5 por delante de la estrella de los Mets, el boricua Francisco Lindor (número 5). Además, el también lanzador zurdo de los Dodgers, Clayton Kershaw, quien se retirará después de la temporada, quedó en el puesto número 12.

Los más vendidos…

1. Shohei Ohtani, Dodgers de Los Ángeles

2. Aaron Judge, Yankees de Nueva York

3. Freddie Freeman, Dodgers de Los Ángeles

4. Mookie Betts, Dodgers de Los Ángeles

5. Francisco Lindor, Mets de Nueva York

6. Juan Soto, Mets de Nueva York

7. Rafael Devers, Gigantes de San Francisco

8. Bryce Harper, Filis de Filadelfia

9. José Altuve, Astros de Houston

10. Fernando Tatis Jr., Padres de San Diego

Basado en las ventas de la red de sitios de Fanatics, incluyendo MLBShop.com

Fuente: Tribuna del Yaqui