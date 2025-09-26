Después de brillar con Naranjeros de Hermosillo, César Vargas ya reporta con su nuevo club

Mexicali, Baja Califonia.- Si hay algo que se ha distinguido como la principal fortaleza de los Águilas de Mexicali en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), es el pitcheo, y para esta edición que está por arrancar, el club apostó a reforzar todavía más esa área con la llegada de un viejo conocido.

Se trata del lanzador derecho César Vargas, quien es la nueva incorporación en los campos de entrenamientos de los también conocidos como 'Caballeros', que tendrán una gira por Baja California, donde chocarán ante diferentes equipos del beisbol invernal.

Fue el pasado mes de julio cuando el nacido en Puebla, de 33 años de edad, arribó a las filas de los Águilas de Mexicali vía cambio con Naranjeros de Hermosillo. En lo que fue un gran movimiento, ya que el mexicano cuenta con experiencia en MLB al debutar con los San Diego Padres en la temporada 2016.

Su historial en la Liga Arco Mexicana del Pacífico se dio en la edición 2011-2012, cubriendo primeramente con el rol de relevista para convertirse en un lanzador abridor de calidad; en la temporada 2023-2024, mantuvo un récord de 1-1 en ganados y perdidos con efectividad de carreras limpias admitidas de 3.83 en 10 aperturas desde la loma de los disparos.

Cabe destacar que César Vargas es un lanzador de mucha experiencia al participar en 141 juegos, de los cuales 32 son como inicialista. En la Liga Mexicana de Beisbol, forma parte de Sultanes de Monterrey, con quienes ha lanzado en las temporadas 2021, 2023 y 2025, donde inclusive ha llegado a disputar finales.

Con esto, Vargas es una pieza importante dentro del staff de pitchers de los Águilas de Mexicali, que se compone de peloteros con experiencia en Grandes Ligas, otros establecidos en el beisbol de México, prospectos de las Grandes Ligas y jóvenes con gran talento que llevan una carrera en ascenso.

César Vargas estará desde este viernes 26 de septiembre trabajando fuerte en su preparación para integrarse a la rotación de abridores, con la que los Águilas de Mexicali harán frente a la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que dará inicio el 15 de octubre cuando los 'Emplumados' reciban a Charros de Jalisco, en un choque que promete robarse los reflectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui