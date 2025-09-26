Diablos del Toluca vs Mazatlán; horario y dónde ver EN VIVO la jornada 11 del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- El actual campeón de la Liga MX buscará seguir con el buen momento que atraviesan y partirá como favorito en el compromiso de la jornada 11 en el Estadio Nemesio Diez; los Diablos del Toluca recibirán al Mazatlán y, aunque pareciera fácil quedarse con el triunfo, una derrota, combinada con otros resultados, los haría caer hasta cuatro puestos en la tabla de clasificación.

El 'Chorizo Power' se ubica en la segunda posición en el Apertura 2025, a solo dos unidades por detrás del superlider, Cruz Azul; los dirigidos por Antonio Mohamed han logrado siete victorias, contra un empate y dos derrotas; los únicos dos encuentros que han perdido fueron en la jornada 3 contra los Tigres de la UANL y en la jornada 6 contra 'La Máquina', juego que perdieron por la mínima en el Estadio Olímpico Universitario.

El Toluca viene de una goleada de escándalo, pues en la jornada de media semana, visitaron el Estadio BBVA para enfrentarse a los Rayados de Monterrey, partido que terminó con marcador de seis goles contra dos; a pesar de que 'La Pandilla' anotó primero, los Diablos marcaron cuatro veces antes de finalizar el primer tiempo. Paulinho fue el jugador del partido, pues se anotó un 'hat trick', acompañado de un doblete de Nicolás Castro.

Los 'Cañoneros' del Mazatlán se encuentran a una realidad muy diferente, pues se encuentran en la posición 15, solo por delante del Querétaro, Puebla y Atlas; la escuadra sinaloense solo ha logrado una victoria, con cinco empates y cuatro derrotas. La única victoria para el Mazatlán fue en la jornada 2, cuando derrotaron al Puebla por la mínima.

Horarios de Diablos del Toluca vs. Mazatlán del Apertura 2025

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Mazatlán, Sinaloa

Fecha: Sábado, 27 de septiembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Tubi

Los Diablos del Toluca cuentan con el único mexicano considerado dentro de los 100 mejores jugadores del mundo; el Centro Internacional de Estudios de Deporte (CIES) publicó su lista anual que enumera los futbolistas más destacados en el año y el único nacido en México que alcanzó a entrar a la lista fue el delantero Alexis Vega, el cual ocupó el puesto 62, con una calificación de 89.9 puntos.

