"Está consternado": Directivo de Rayados habla sobre la repentina operación de Sergio Canales

Monterrey, Nuevo León.- Una sensible baja enfrentarán los Rayados de Monterrey en su compromiso de la jornada 11 del Apertura 2025, pues en su duelo contra el Santos Laguna, no contarán con su capitán y uno de los principales goleadores del torneo, el mediocampista Sergio Canales, luego de que tuviera que ser intervenido de emergencia en una clínica particular por una complicación en un tratamiento de fisioterapia.

El futbolista español estaba recibiendo un tratamiento invasivo de rutina cuando sucedió el percance; mientras era sometido a una sesión de acupuntura postpartido, una aguja se quedó incrustada en el muslo posterior derecho del jugador, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica particular, donde fue sometido a una cirugía menor y fue dado de alta la noche del 25 de septiembre, por lo que se perderá, al menos, la jornada 11.

Debido a la inesperada baja que tendrán, el exfutbolista y directivo de Rayados de Monterrey, José Antonio Noriega, fue cuestionado sobre cómo fue la forma en la que sucedió el accidente. "Sergio estaba en un procedimiento de recuperación posparto normal, rutinario. Desgraciadamente, un aparato falló. Eso generó la necesidad de una intervención más seria, realizada por profesionales externos", comentó.

El 'Tato' comentó que aún no saben cuánto tiempo estará fuera de las canchas, pues dependerá de la evolución y sentir del propio jugador, aunque relató que no se trata de algo grave. "Sergio no estará disponible para el partido de mañana, pero no fue algo grave. Dependerá de su evolución. Ha vivido cosas más difíciles y estamos seguros de que pronto estará listo".

De igual manera, señaló que aún no había tenido la oportunidad de hablar de manera directa con el jugador, pero que el staff médico del equipo le informó que se encontraba confundido y triste por lo ocurrido. "Sergio está consternado, confundido, se pregunta por qué sucedió esto. Fue un infortunio extraño", señaló.

Por último, fue cuestionado sobre la goleada que recibieron ante el Toluca, lo cual catalogó como un "accidente" y espera que sea algo que no vuelva a suceder. "Confío muchísimo en este plantel, en el cuerpo técnico. Soy optimista. Vamos a volver al buen momento que teníamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui