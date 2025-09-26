Figura de los Naranjeros de Hermosillo, está de regreso para la temporada 2025-2026

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo se encuentran realizando su gira de pretemporada en Estados Unidos, donde se preparan para disputar la ya tradicional Fiesta Mexicana de Beisbol en Arizona, pero a días de ese torneo, la directiva de la nación naranja anunció un refuerzo estrella.

Se trata de un 'viejo conocido' de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el outfielder Willie Calhoun, quien forma parte de los elementos extranjeros que formarán parte del conjunto que comanda desde el banquillo el manager mexicano, Juan Gabriel Castro.

Calhoun comenzó su carrera como pelotero en 2015, cuando fue seleccionado en el draft por Los Ángeles Dodgers, debutando ese mismo año en sucursales. En 2017 llegó a Texas Rangers, donde hizo su estreno en las Grandes Ligas en ese mismo torneo.

El estadounidense permaneció en la organización de Texas hasta 2022, cuando fue enviado a San Francisco; posteriormente, en 2023, fue parte de la organización de los New York Yankees y en 2024 formó parte del conjunto de Los Ángeles. En su paso de nueve temporadas en ligas menores, dejó un porcentaje de bateo de .285 con 99 cuadrangulares, 372 carreras producidas, 645 hits y 137 dobles.

Durante sus ocho campañas en el Big Show con Rangers, Giants, Yankees y Angels, ha jugado 369 compromisos donde tiene un promedio al bat de .241 con 42 jonrones, 140 carreras impulsadas, 140 carreras anotadas y 293 imparables, cifras que lo colocan como un cañonero de poder.

En su paso con Naranjeros la temporada pasada, Calhoun tuvo actividad en 40 juegos, donde conectó tres cuadrangulares y remolcó 15 carreras. Durante el 2025 participó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Tigres de Quintana Roo y Charros de Jalisco; tuvo un porcentaje de .274 con 14 metrallazos y 66 impulsadas en 82 encuentros, siendo pieza importante para que Jalisco alcanzara la Serie Final.

Con todas esas credenciales, Willie Calhoun regresa a Naranjeros para fortalecer la ofensiva del equipo en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en la cual los de Hermosillo son uno de los rivales a vencer.

Fuente: Tribuna del Yaqui