"He entregado todo": José de Jesús Corona pone fin a su carrera; se retira el exseleccionado

Ciudad de México.- Luego de una exitosa carrera en el balompié mexicano, el arquero José de Jesús Corona anunció su retiro de las canchas profesionales este fin de semana. El exseleccionado nacional eligió el partido entre los Xolos de Tijuana, su principal equipo, y el Cruz Azul, club con el que estuvo la mayor parte de su carrera, para recibir un homenaje y disputar sus últimos minutos de su carrera como jugador.

Fue el 12 de septiembre cuando el jugador realizó el anuncio oficial mediante una entrevista; según el arquero, afrontó el Apertura 2025 con la clara idea de que se convertiría en su último torneo como profesional y, a pesar de no estar dado de alta con los Xolos, recibirá la oportunidad por parte de la directiva para decir adiós a las canchas cuando los de la frontera reciban al Cruz Azul el próximo domingo, 28 de septiembre.

En una entrevista con el periodista David Faitelson, el todavía jugador profesional confesó que tomar la decisión de decir adiós al futbol fue algo que le tomó mucho tiempo, pero entendió que sus mejores años ya habían pasado y tenía que darle oportunidad a las nuevas generaciones.

Sentimientos encontrados; se acaba una carrera de 22 años, le ponemos fin. Por un lado, me lleva la nostalgia; no seguiremos entrenando, jugando en el día a día. Contento del aprendizaje que me dejó esta hermosa carrera y el agradecimiento a la gente, apoyando, respaldando; finalmente, estaremos ya con la familia".

Sobre cómo será su último partido oficial, Corona relató que aún no lo tienen bien organizado, pero confesó que el plan es que salte con el cuadro titular y lo dejen en el campo por unos minutos, antes de salir de cambio y decir adiós a las canchas de manera definitiva. "Algo simbólico, se habló con Jorge Alberto de esa posibilidad, abiertos a que decidiera el tiempo; estamos por decidir cuánto tiempo jugamos y agradecido".

Jesús Corona se retira del futbol profesional uD83EuDD7A



Este domingo, el portero jugará su última partido como profesional en el Xolos vs Cruz Azul uD83DuDC15uD83CuDD9AuD83DuDE82 pic.twitter.com/q2QvMQWnax — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 26, 2025

Por último, señaló que se va contento del futbol y espera en unos años el regresar a las canchas, pues una de sus metas es convertirse en director técnico. "Me voy tranquilo, he entregado todo al futbol, nos vamos tablas y agradecido por la oportunidad y la dicha de ser jugador profesional. Hice el curso de entrenador, también de gestión deportiva, veremos qué rumbo tomar".

"Me voy tranquilo. He entregado todo al futbol y él a mi. Nos vamos tablas y agradecido" ?uD83DuDD25



Un adelanto de la charla de Jesús Corona con @DavidFaitelson



uD83DuDD34 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/U9t61oLYHM — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui