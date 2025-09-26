Isaac del Toro busca hacer historia; dónde ver EN VIVO el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

Kigali, Ruanda.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, buscará hacer historia durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025, pues intentará convertirse en el primer mexicano y latinoamericano en terminar la competencia en primer lugar, pero se enfrentará en uno de los desafíos más grandes de su carrera, pues compite en la categoría Élite de Ruta, enfrentándose a los ciclistas más experimentados del mundo.

Apenas la semana pasada, el de Ensenada, Baja California, rompió una racha de 22 años sin presencia de un ciclista latinoamericano en el top 5 del Contrarreloj Élite, ya que el último que había terminado dentro de los cinco mejores fue Santiago Botero en 2002. El 'Torito' terminó a solo un segundo de distancia ante su compañero del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar; la prueba fue dominada por el ahora tricampeón, Remco Evenepoel.

Ahora, en la competencia de Élite Ruta, Isaac del Toro se enfrentará a los mejores ciclistas del mundo, atravesando una de las competiciones más exigentes que ha tenido en su carrera. Los principales candidatos para llevarse la prueba son el francés Pogacar, el cual cuenta en su haber con varias victorias en el Tour de Francia; Primoz Roglic, el cual se especializa en estos circuitos; Remco Evenepoel, actual tricampeón del Contrarreloj; y el ciclista español, Juan Ayuso.

Los atletas se enfrentarán a una de las rutas más exigentes que se han usado en los Campeonatos Mundiales recientes, combinando cerradas curvas, exigentes ascensos y descensos pronunciados, que con un descuido te podrían dejar fuera de la competencia. Se recorrerá una distancia total de 267.5 kilómetros y uno de sus puntos más álgidos será el Mont Kigali, pues alberga un ascenso de 5.9 kilómetros con una subida de 6.9 por ciento.

Detalles del Campeonato Mundial de Ruta 2025

Lugar: Kigali, Ruanda

Fecha: Domingo, 28 de septiembre

Horario: 01:25 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Claro Sports

Isaac del Toro buscará convertirse en el ciclista mexicano con un mejor resultado dentro de la exigente prueba, al intentar superar la 12.ª posición que logró Raúl Alcalá en 1989.

