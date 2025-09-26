Jonathan Aranda está de regreso a la MLB; fue activado por los Tampa Bay Rays luego de su lesión

Ciudad de México.- Tras poco menos de dos meses fuera de los terrenos de juego, el pelotero tijuanense, Jonathan Aranda, fue activado por los Tampa Bay Rays y podrá ver acción en el resto de temporada de MLB; el mexicano se desempeñaba como primera base y bateador designado antes de su desafortunada lesión, además de ser el mejor bateador para el club y posicionarse entre los líderes de toda la Liga Americana.

Aranda, de 27 años, estaba teniendo su primera temporada en Grandes Ligas a tiempo completo; en los 103 juegos que participó, tomó un total de 358 turnos, conectando 113 imparables, entre los que destacan 22 batazos de dos estaciones y 12 cuadrangulares, sumando un promedio de .316, lo que lo mantuvo en las primeras posiciones de dicho departamento por varias semanas y su último partido fue el 31 de julio.

Resultó lesionado en el duelo contra los New York Yankees; el tijuanense se desempeñaba como primera almohadilla cuando sucedió el lamentable accidente: Giancarlo Stanton conectó un roletazo lento a la tercera base, el mismo que a mano limpia recogió Junior Caminero y, en su intento por poner fuera a Stanton, metió un tiro apresurado, el cual se metió en la línea del corredor. Aranda intentó atrapar la bola y chocó contra Giancarlo, causando una fractura en su mano.

La lesión de Jonathan Aranda



El deseo es que quede en susto y no en lesión y ausencia del diamante.



Los mejores deseos para el tijuanense!!!



uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD

???????????????? pic.twitter.com/z0ZcTzGbhA — Eitan Benezra (@EitanBenezra) July 31, 2025

Desde el primero de agosto, fue ingresado a la lista de lesionados de la organización por 10 días, para estar monitoreando su desarrollo de manera constante; a pesar de que los Tampa Bay Rays ya fueron eliminados en la contienda por ingresar a la postemporada, activaron al mexicano para que tenga su regreso al beisbol profesional, pues su rehabilitación concluyó de manera satisfactoria.

ARANDA ESTÁ DE VUELTA



Después de recuperarse de una fractura en la mano izquierda, el tijuanense Jonathan Aranda fue activado este día por los @RaysBaseball para la última serie de la temporada.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/XDzhy3TUOD — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) September 26, 2025

El oportuno regreso de Jonathan Aranda a los terrenos de juego es una excelente oportunidad para los Yaquis de Obregón, pues el tijuanense aseguró que tiene intenciones de regresar a la Liga Arco Mexicana del Pacífico con 'La Tribu'; también es una gran noticia para la Selección Mexicana del Beisbol, ya que, sumado al regreso de Isaac Paredes, contarán con los dos mejores mexicanos en la actualidad de MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui