Jonathan Aranda tiene explosivo regreso con Rays; pero Tampa cae ante Toronto

Toronto, Canadá.- Después de una ausencia por lesión de casi dos meses, el infielder mexicano Jonathan Aranda reapareció con los Rays, y lo hizo en grande al conectar un cuadrangular, pero no pudo evitar que Tampa Bay cayera por 4-2 en el inicio de su serie como visitante ante los Toronto Blue Jays.

El tijuanense recién fue activado este viernes por el equipo de la Florida, después de estar fuera de actividad desde el pasado 31 de julio, cuando se lesionó jugando ante los New York Yankees.

Back like he never left uD83DuDE42??? pic.twitter.com/GuBW89dYuv — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 26, 2025

Aranda, quien cubrió la inicial y bateó como quinto en la alineación, se voló la barda en su primer turno con el madero en la apertura de la segunda entrada, esto después de que Junior Caminero hiciera lo propio para igualar el marcador.

And that's on 45 pic.twitter.com/BkmtFMz83z — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 26, 2025

El jugador tricolor le repitió la dosis al abridor de los canadienses, Shane Bieber tras prenderle una bola rápida de 93 millas por hora en cuenta de 3-2, y depositarla detrás de la barda del jardín derecho-central, sobre una distancia de 391 pies para darle ventaja momentánea a su equipo de 2-1.

El mexicano festejó en grande su tablazo

Fue el cuadrangular 13 de la campaña para el tijuanense, quien de paso arribó a 55 producciones en el año para los Rays, que buscan cerrar decorosamente la campaña, después de quedar sin posibilidades de avanzar a los playoffs.

El cuadrangular fue el único imparable de Aranda en el juego, al irse de 3-1 con una base por bolas y un ponche. Después de recibir el pasaporte gratis en la octava alta, dejó su lugar en los senderos al corredor emergente Richie Palacios.

Aranda, centro, entrena previo al juego

Con este resultado, los Blue Jays continúan igualados con los Yankees, que también ganaron su duelo ante los Orioles, en el liderato de la División Este de la liga Americana, con dos juegos para que concluya el rol regular.

Bieber (4-2) fue el pitcher ganador, al espaciar cinco imparables con par de anotaciones en cinco innings completos, con tres ponches y dos pasaportes gratis regalados. Jeff Hoffman se apuntó el salvamento (33), con un capítulo de cinco bateadores y dos bases por bolas.

Adrian Houser (8-5) fue el derrotado por los Blue Jays, después de admitir siete imparables y cuatro carreras limpias en seis entradas completas, con cinco chocolates y dos bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui