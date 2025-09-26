'La Maquina' se juega el invicto; Cruz Azul vs Tijuana: dónde ver EN VIVO el Apertura 2025

Tijuana, Baja California.- Con el fin de permanecer como el único equipo invicto del torneo, el Cruz Azul visitará la frontera para medirse contra los Xolos de Tijuana; a pesar de haber empatado en su último compromiso, 'La Máquina' se vio beneficiada por la combinación de resultados y se establecieron como el superlíder del Apertura 2025, luego de las 10 jornadas disputadas, superando por una unidad a los Diablos del Toluca.

El conjunto cementero ha ganado siete partidos y ha cosechado tres empates en los 10 compromisos que ha completado durante el Apertura 2025; las primeras dos jornadas del torneo resultaron en empates para el Cruz Azul y luego lograron una seguidilla de siete triunfos consecutivos, hasta que volvieron a empatar ante el Querétaro, partido que estuvieron cerca de perder hasta que lograron una anotación a falta de 6 minutos para el silbatazo final.

Su victoria más reciente fue durante la jornada 9, cuando recibieron en el Olímpico Universitario a los Bravos de Juárez; un ataque feroz en el primer tiempo les bastó para asegurar el resultado, pues en menos de 40 minutos, lograron marcar tres anotaciones, las cuales fueron suficientes para quedarse con la victoria. Su última derrota en la Liga MX data del 18 de mayo del 2025, cuando en las semifinales del Clausura 2025 cayeron ante las Águilas del América.

Los Xolos de Tijuana también han tenido un gran arranque en el Apertura 2025; se ubican en la sexta posición, aún dentro de los clasificados directos para ingresar a la Liguilla, alcanzando los 16 puntos, luego de cuatro victorias y el mismo número de empates, comparado con las dos derrotas hasta ahora. En la jornada anterior, cayeron ante el Santos Laguna por la mínima, con una anotación de último minuto por parte de Cristian Dájome.

Horarios del Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana del Apertura 2025

Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Fecha: Domingo, 28 de septiembre

Horario: 21:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports/Tubi

— CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 26, 2025

Dicho encuentro se verá marcado por la nostalgia en la afición del futbol mexicano, pues será el escenario ideal para el retiro de las canchas de uno de los porteros más talentosos en las últimas décadas; José de Jesús Corona, que juega para los Xolos de Tijuana, pondrá fin a su carrera profesional, enfrentando al que fuera su club por la mayor parte de su trayectoria, el Cruz Azul.

