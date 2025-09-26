Lamine Yamal estará de regreso con el Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad

Ciudad de México.- El joven delantero, Lamine Yamal, estará de regreso a las canchas, luego de perderse los últimos cuatro encuentros debido a una lesión muscular que se fue acrecentando; el español estará disponible cuando el Barcelona se enfrente a la Real Sociedad, durante la jornada 7 de LaLiga; a pesar de la sensible baja para el conjunto culé, se encuentran en las primeras posiciones de la tabla y marchan invictos en el actual torneo.

El jugador de 18 años participó en las primeras tres jornadas de LaLiga, en las cuales fue titular y marcó dos goles, acompañados de tres asistencias; Yamal fue convocado con la Selección de España para los partidos clasificatorios de la Copa del Mundo 2026 y, a pesar de que no pudo anotar en los partidos internacionales, fue una pieza clave para las victorias del conjunto español, pues tuvo tres asistencias.

Apenas se reintegró al Barcelona, Yamal relató que un problema muscular que sufría de semanas atrás se acrecentó, por lo que fue sometido a pruebas médicas; el entrenador del conjunto culé, Hansi Flick, desató la polémica, pues culpó al staff de 'La Roja' por haber dado una sobrecarga de trabajo a Lamine, lo cual terminó por desatar el problema muscular para el jugador, por lo que tuvo que perderse los primeros partidos de la Champions League para el Barcelona.

Aunque no se había revelado el tiempo de recuperación, se especuló que estaría fuera de acción por al menos un mes, ya que no había podido reintegrarse a los entrenamientos del equipo por un fuerte dolor muscular, pero fue el mismo jugador el que confirmó su regreso a las canchas; en su historia de Instagram, se pudo observar el mensaje 'Estoy de vuelta', acompañado de un video de varias anotaciones con el club 'Blaugrana'.

El Barcelona marcha en la segunda posición de LaLiga, solo por detrás del Real Madrid; ambos equipos marchan invictos, pero el conjunto culé cuenta con un empate, lo que lo relega a la segunda posición, solo dos puntos por detrás del conjunto 'merengue'; el Barça se enfrentará a la Real Sociedad, la cual se ubica en las posiciones de descenso, ya que ha tenido un pésimo inicio en la temporada actual de la liga española.

