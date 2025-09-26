Lo buscan en Europa; club de la UEFA enviará visores para Gilberto Mora en el Mundial sub20

Ciudad de México.- La mayor promesa del futbol mexicano en los últimos años, Gilberto Mora, estará siendo observado de cerca por un club en Europa, según indicó Graeme Bailey, un especialista en fichajes del Reino Unido; el equipo que estará siguiendo de cerca al jugador de Xolos de Tijuana se trata del Manchester United, por lo que tendrá varios visores durante la Copa del Mundo sub20 para evaluar el desempeño del joven con la Selección Mexicana.

Los 'Red Devils' han estado siguiendo de cerca al delantero de 16 años y tendrán la oportunidad perfecta para verlo jugar en el Mundial de la especialidad, pero no son el único club interesado en el mexicano, pues desde hace un par de meses, la agente de Mora confirmó que había recibido interés por parte del Real Madrid para firmar al nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aunque no habían llegado a un acuerdo.

El canterano de Xolos se ha vuelto un jugador recurrente para los de la frontera, participando en ocho jornadas del Apertura 2025, rotando entre delantero y mediocampista; alcanzando tres anotaciones y una asistencia, además de que los únicos dos encuentros que no ha disputado han sido porque se encontraba en la concentración de la Selección Mexicana. Con el conjunto 'Tricolor' mayor, participó en la pasada Copa Oro, además de haber sido convocado para varios encuentros amistosos.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD BREAKING: Manchester United will attend the U20 World Cup to scout Gilberto Mora, as he is on the radar of the Premier League club! uD83EuDD2FuD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F



Via @GraemeBailey pic.twitter.com/ZLhdIcrTPq — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) September 26, 2025

Apenas hace un par de semanas, mientras la Selección Mexicana se preparaba para enfrentar a Japón y Corea del Sur, se le cuestionó a Javier Aguirre sobre cuál era el plan a seguir con el joven jugador; el 'Vasco' declaró que, hasta el momento, Gilberto Mora está contemplado para asistir con la selección mayor a la Copa del Mundo 2026, pero era importante que se siguiera enfrentando a jugadores de su edad para que continuara con un óptimo desarrollo.

Javier Aguirre sobre Gilberto Mora:



uD83DuDDE3?"Es distinto, un jugador que no nos sobra. No sale tan fácil como un extremo, delantero, defensa o portero (...). Es talento puro, ve todo el campo, tiene mucha visión. Tiene ese don para poner el balón donde quiere". pic.twitter.com/Hy3Mg3K5y0 — Gabriel Peraza (@GabrielPeraza_) June 14, 2025

México arranca su participación en la Copa del Mundo sub-20

La Selección Mexicana hará su participación en el Mundial sub20 de Chile 2025, el domingo 28 de septiembre, con uno de los partidos más exigentes de toda la justa, pues se medirán a Brasil; el segundo compromiso para los dirigidos por Eduardo Arce será cuando se enfrenten a España, el 1 de octubre, y cierran la fase de grupos contra la Selección de Marruecos.

Fuente: Tribuna del Yaqui