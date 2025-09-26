Pete Crow-Armstrong iguala marca de Sammy Sosa en la victoria de los Cubs sobre los Cardinals

Chicago, Estados Unidos.- Ya con la clasificación asegurada, los Chicago Cubs apalearon a los St. Louis Cardinals, con marcador de 12 carreras por una; los maderos de los 'Cachorros' se lucieron con cuatro cuadrangulares, incluido un grand slam, para celebrar su clasificación a la postemporada 2025 de la MLB. Pete Crow-Armstrong se estableció como el segundo jugador en la historia del club, en llegar a los 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, hecho que había logrado solo Sammy Sosa.

La victoria corrió a cargo de Colin Rea, pues el abridor derecho lanzó en cinco entradas y dos tercios, en las cuales permitió solo dos imparables, ponchó a siete rivales y otorgó una base por bola, mientras que Miles Mikolas cargó con la derrota; el de Jupiter, Florida, trabajó en cinco capítulos completos, permitiendo cuatro imparables, incluyendo tres cuadrangulares y cuatro carreras limpias, además de cuatro ponches recetados.

La escuadra local se puso adelante en la misma primera entrada, con el primer cuadrangular de la jornada, conectado por Nico Hoerner. La diferencia se mantuvo por la mínima, hasta el cierre del cuarto episodio; con Kyle Tucker a bordo, Pete Crow-Armstrong conectó un cuadrangular de dos carreras y llegó a 30 vuelacercas en la temporada, uniéndose a Sammy Sosa como los únicos jugadores en la historia de la franquicia en lograr 30 home runs y 30 bases robadas en el mismo año.

Michael Busch se encargó de traer la cuarta anotación para los Cubs con otro batazo de poder y los Cardinals se quitaron la blanqueada en el séptimo capítulo, con un sencillo de Jordan Walker.

El cierre del séptimo episodio trajo un rally de siete anotaciones para los locales: la primera carrera del episodio fue impulsada con un triple de Matt Shaw, el mismo que llegó a la registradora con un batazo de dos estaciones de Michael Busch. Nico Hoerner avanzó al corredor e Ian Happ lo envió al pentágono con un sencillo a los jardines, abriendo el marcador a siete carreras sobre una.

a matt shaw triple, just for you. pic.twitter.com/EYNfjN9VFx — Chicago Cubs (@Cubs) September 26, 2025

Las bases se llenaron con una base por bola para Kyle Tucker y Seiya Suzuki las limpió con un solo swing, conectando el primer grand slam de su carrera y su cuadrangular 30 del año. La carrera restante del partido fue impulsada con un indiscutible al jardín derecho de Kevin Alcántara.

A GRAND SLAM 30TH HOMER pic.twitter.com/mMyUz6qnBw — Chicago Cubs (@Cubs) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui