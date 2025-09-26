Phillies vencen a los Twins y llegan a las 95 triunfos; acechan a los Brewers por el liderato

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron a los Minnesota Twins, con marcador de tres carreras por uno y, con este nuevo triunfo, llegan a las 95 victorias en la temporada regular de MLB; los Phillies se acercan de manera peligrosa a los Milwaukee Brewers, los cuales son los líderes en cuestión de marca en todas las Grandes Ligas, pues cuentan con 96 victorias y 63 derrotas, solo un juego y medio de diferencia contra Philadelphia.

El ganador del encuentro fue Aaron Nola, el cual lució intratable en toda su actuación, pues lanzó ocho entradas completas, en las cuales solo permitió dos imparables y una carrera limpia, además de recetar nueve ponches sin haber otorgado bases por bola. El nacido en Baton Rouge, Luisiana, tuvo una mejora respecto a sus últimas dos salidas, pues tenía promedio de una carrera limpia por cada entrada lanzada, comparado con las .125 que efectuó contra los Twins.

El apretado duelo tuvo su primera anotación desde el arranque del encuentro; Kyle Schwarber se puso en circulación y logró llegar hasta la tercera almohadilla con un sencillo de Bryce Harper. Ya con un out fuera, Alec Bohm remolcó la primera rayita para los Phillies con un elevado de sacrificio.

La pizarra se mantuvo sin modificaciones hasta que llegó el cierre del quinto capítulo, cuando los locales hicieron una carrera más por medio de un cuadrangular, conectado por Edmundo Sosa, abriendo el marcador a dos carreras por cero. Los Twins se quitaron la blanqueada en la apertura del sexto rollo, con el tercer vuelacercas del año para el veterano Christian Vázquez.

La última carrera del encuentro cayó para los Phillies, con un batazo de dos estaciones para Brandon Marsh, el cual envió a la registradora a Alec Bohm, el cual se descolgó desde la primera almohadilla luego de haber conectado un sencillo. El de Esperanza, República Dominicana, Jhoan Duran se apuntó su salvamento 32 del año, retirando la novena entrada, permitiendo dos imparables y la misma cantidad de ponches.

Con solo dos jornadas por disputar, ningún equipo de toda la MLB podrá llegar a las cien victorias en temporada regular y podría quedar empatado con la temporada 2013, como la campaña con menos triunfos en las últimas décadas, pues en ese año, los Boston Red Sox fueron líderes generales con apenas 97 triunfos y 65 derrotas.

