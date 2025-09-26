A punta de jonrones, Yankees ganan y siguen en la pelea por el Este de la Americana

Nueva York, Estados Unidos.- Con un ojo al gato y otro al garabato; así iniciaron los New York Yankees su duelo ante los Baltimore Orioles, aunque de a poco se fueron desatendiendo del duelo que sostenían los Tampa Bay Rays en su visita a los Toronto Blue Jays, rivales director de los Mulos en la disputa por la cima de la División Este de la Liga Americana.

Y es que la actuación de Giancarlo Stanton fue suficiente para sacar una victoria de 8-4, después de que el toletero conectara un par de jonrones de dos carreras en una noche de cinco carreras impulsadas, para encabezar la victoria.

The definition of a Stantonian Blast uD83DuDCA5 pic.twitter.com/qqF4hLVL6g — New York Yankees (@Yankees) September 27, 2025

Aaron Judge contribuyó con otro vuelacercas de dos carreras para su jonrón número 52 de la temporada, para que los Yankees se mantuvieran empatados con Toronto en el liderato de la división. Toronto y Nueva York tienen marca de 92-68 y los Blue Jays tienen el desempate sobre los Yankees, que ha ganado seis seguidos y nueve de los últimos 10 encuentro.

Stanton puso a los Yankees al frente con su jonrón número 48 en la primera entrada. Después del jonrón de tres carreras de Jacob Westburg en el tercero contra Will Warren (9-8), Judge conectó un batazo de dos carreras en la mitad inferior que aterrizó detrás del jardín central. Acercándose a su primer título de bateo, Judge tiene un promedio de .330 y 111 carreras impulsadas.

Stanton sonríe mientras hace su recorrido de bases

Stanton siguió dos bateadores más tarde con un jonrón de 451 pies que aterrizó en las gradas a la izquierda de Monument Park para su juego número 39 de múltiples jonrones, incluido uno en la postemporada. Agregó un rodado productor en el séptimo.

La dupla de Judge y Stanton han jonroneado en el mismo juego 58 veces, y los Yankees han ganado 51 de ellos. Jugando su juego número 75 después de que su debut en la temporada se retrasó hasta el 16 de junio debido a una inflamación en el tendón en ambos codos, Stanton está bateando .267 con 23 jonrones y 64 carreras impulsadas.

'El Juez' llegó a 52 vuelacercas en el año

Rogers (9-3) había permitido tres jonrones en 17 aperturas anteriores este año. Admitió seis carreras en tres entradas y empató el récord de su carrera de jonrones permitidos, cediendo tres por primera vez desde el 20 de mayo de 2022. Nathan Lukes jonroneó al comenzar el sexto contra Warren, quien terminó su temporada de novato con una efectividad de 4.44 en 33 aperturas.

Fuente: Tribuna del Yaqui