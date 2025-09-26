Querétaro vs Tigres EN VIVO: Hora y en qué canal ver la jornada 11 de la Liga MX

Querétaro, Querétaro.- El domingo se cierra la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX y uno de esos partidos más interesantes es el que protagonizan Gallos Blancos de Querétaro y Tigres UANL. Los pupilos de Benjamín Mora llegan motivados tras salir favorecidos de sus dos últimos encuentros, con saldo a favor de un triunfo y un empate, mientras que el equipo regiomontano viene embalado de seguir sumando luego de recuperar la senda de la victoria.

Los dirigidos por Guido Pizarro volvieron a sumar de tres puntos en su anterior compromiso, por lo que se sitúan en la quinta posición con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y un solo descalabro. En contraparte, a pesar de sus recientes resultados, el conjunto queretano se mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla general con sólo 8 unidades, resultados de dos triunfos, dos empates y seis derrotas.

Ambos clubes llegan con realidades completamente diferentes a este partido: pues mientras Tigres se posiciona como uno de los mejores cuadros del torneo, Querétaro sigue inmerso en la debacle de los últimos torneos, aunque desplegando un mejor futbol de la mano de Mora y de los nuevos dueños de la franquicia. A continuación te compartiremos todo lo que necesitas saber para disfrutar en vivo de este juego de la jornada 11 del balompié mexicano.

¿Cómo llegan Querétaro y Tigres a la jornada 11 del Apertura 2025?

En su último partido liguero, Gallos Blancos se metió a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para medirse a Cruz Azul, actual superlíder de la Liga MX, y empató 2-2 a pesar de tener la ventaja la mayor parte del partido gracias a un doblete del uruguayo Santiago Homenchenko. Por su parte, los felinos aprovecharon la localía y se impusieron por marcador de 2-0 al Atlas con goles de Ozziel Herrera y Diego Lainez.

Posibles alineaciones Querétaro vs Tigres

Querétaro (probable XI): Guillermo Allison, Jaime Gómez, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas; Carlos Villanueva, Ángel Zapata; Jhojan Julio, Mateo Coronel, Jonathan Perlaza y Michael Carcelén.

Tigres (probable XI): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Ángulo, Javier Aquino; Rômulo Zwarg, Juan Brunetta; Ozziel Herrera, Diego Lainez, André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

Dónde ver Querétaro vs Tigres

Día: Domingo 28 de septiembre de 2025.

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Corregidora.

Dónde ver: Fox Sports y Caliente TV.

Fuente: Tribuna del Yaqui