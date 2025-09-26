Rayados de Monterrey pierden a elemento clave para el Apertura 2025; fue operado de emergencia

Monterrey, Nuevo León.- Una dura baja tendrán los Rayados de Monterrey por, al menos, la jornada 11 del Apertura 2025, pues se anunció que uno de sus mejores elementos no estará disponible luego de ser operado de emergencia en una clínica particular, por una complicación en un tratamiento regenerativo; se trata del mediocampista español, Sergio Canales, el jugador que se perderá el juego del fin de semana de 'La Pandilla'.

Canales ha sido una de las piezas clave en el actual torneo para los Rayados, ya que ha participado en nueve de las 10 jornadas transcurridas del Apertura 2025, llegando a acumular 776 minutos, en los cuales ha marcado en seis ocasiones, incluida una sublime actuación contra el Puebla, a los cuales les clavó tres goles, y suma dos asistencias con el mismo número de tarjetas amarillas. El único duelo que se perdió fue en el arranque del torneo, cuando Monterrey se enfrentó al Pachuca.

Fue el mismo club el que emitió un comunicado para revelar la situación del español; según el parte médico de Rayados, la complicación se originó en un proceso de fisioterapia. Canales se encontraba recibiendo un procedimiento invasivo de rutina, como parte de su proceso de recuperación postpartido, cuando tuvo una complicación, por lo cual tuvo que ser trasladado a una clínica particular para someterlo a cirugía.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. uD83DuDCDD#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/uHrmdoW4po — Rayados (@Rayados) September 26, 2025

Algunos medios aseguran que se trató de una sesión de acupuntura y una aguja se quedó incrustada en el muslo derecho, por lo que tuvo que someterse a una cirugía menor para retirar el objeto; el jugador fue sometido al proceso quirúrgico, en el cual todo salió conforme al procedimiento y, en la noche del 25 de septiembre, recibió el alta médica y abandonó la clínica particular para continuar con su recuperación en el club.

"Un aparato falló", dice Tato sobre que Canales tuvo que ser operado y se perderá el duelo ante Santos.



"Sergio ha vivido cosas incomparables", dice para explicar que Canales ha salido de lesiones que sí han sido graves. pic.twitter.com/IEg5sQjPAY — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 26, 2025

Los Rayados de Monterrey no comunicaron un tiempo estimado para el regreso a las canchas de Sergio Canales, por lo que se tendrá que esperar a su evolución día a día; lo que sí es un hecho es que el mediocampista se perderá el duelo de la jornada 11, cuando los Rayados de Monterrey reciban al Santos Laguna en el Estadio BBVA.

Fuente: Tribuna del Yaqui