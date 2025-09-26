Red Sox remontan en el marcador para derrotar a los Tigers y están de regreso en playoffs

Boston, Estados Unidos.- Ceddanne Rafaela conectó un batazo que rebotó contra la barda del jardín central para un triple que remolcó la carrera de la ventaja en la parte baja de la novena entrada y los Red Sox dejaron en el terreno de juego a los Detroit Tigers con una victoria de 4-2, que aseguró el primer viaje de Boston a la postemporada desde la campaña 2021.

Boston se recuperó de un déficit de 3-0 para colocarse dos juegos por delante de los Tigers y dos y medio por delante de Houston en la carrera por los últimos dos puestos de comodín de la Liga Americana, con dos juegos por jugar. Detroit, que ha perdido 12 de sus últimos 14 juegos, aún puede llegar a los playoffs e incluso ganar la División Central de la Liga Americana con la ayuda de Cleveland.

¿QUIEN DIJO MIEDO? pic.twitter.com/3ifUJyHF0Q — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) September 27, 2025

Los visitantes en el Fenway Park se fueron al frente en el marcador en la apertura de la tercera entrada, donde anotaron sus tres carreras, dos de ellas remolcadas con doblete de Jahmai Jones y la otra con sencillo de Javier Báez.

Pero los Red Sox reaccionaron y se metieron en el juego en el fondo de ese capítulo; timbrando una carrera con sencillo de Masataka Yoshida, y en la séptima, Yoshida anotó con elevado de sacrificio de Nathaniel Lowe.

Los Red Sox festejan su victoria

Los Red Sox empataron el juego en la octava entrada y luego Romy González conectó un sencillo al jardín central con un out en la novena. Luego, Rafaela envió un lanzamiento de 1-0 contra la pared en el centro. González, quien aguantó para asegurarse de que no fuera atrapado, corrió para anotar mientras sus compañeros de equipo salían del dugout y se lanzaban al festejo.

Cora logró meter a Boston a los playoffs

Masataka Yoshida tuvo tres hits para Boston. El cerrador cubano Aroldis Chapman (5-3) lanzó la novena para la victoria. Tommy Kahnle (1-5) sacó solo un out en la parte baja de la novena.

Estadística clave

Fue la victoria 12 de Boston en entradas extra en la temporada. Con eso, empatan en el segundo lugar en la historia de la franquicia. Los Red Sox ganaron en su último turno al bate 13 veces en 1940.

Se quedan cortos

Los Red Sox fallaron un par de jonrones de dos carreras por unos dos pies: Nathaniel Lowe conectó una línea contra el Monstruo Verde en la segunda entrada, pegando por poco en la parte superior de la pared. Rafaela también se conformó con un doble con su línea en la parte superior de la pared de 37 pies en la séptima.

Fuente: Tribuna del Yaqui