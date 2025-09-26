Shohei Ohtani confesó para Tribuna que el apoyo cuando juega de gira, en ocasiones le motiva

Phoenix, Arizona, En la historia del deporte, son varios los atletas que han trascendido generaciones, épocas y tiempos. Babe Ruth, Pelé, Tiger Woods, Tom Brady y Michael Jordan son referentes que aun después de su retiro, son considerados como los mejores en su deporte.

Debajo de esa élite que parece inalcanzable, hay deportistas como Kobe Bryant, Joe Montana, Ronaldo, Nicklaus o Derek Jeter. Ahí o incluso un escalón por encima, está Shohei Ohtani.

Arriba del montículo es uno de los lanzadores más eficientes, pero sobre todo, más espectaculares que hayan llegado al beisbol de las Grandes Ligas. En la caja de bateo es explosivo e impresionante, pega cualquier cantidad de cuadrangulares, y es un peligro cada vez que está en la ofensiva.

Llegó a norteamérica con los Angelinos y de inmediato se robó los titulares. Se cambió de condado y con Dodgers se convirtió en el máximo ídolo del rey de los deportes, y donde juega parece que está en su propio parque.

En la penúltima serie del rol regular, el equipo angelino se enfrentó a los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field. Los aficionados, en su mayoría de los Dodgers, convirtieron el estadio enclavado en el corazón de Phoenix en una sucursal del Dodger Stadium.

A pregunta de Tribuna Sonora, único medio internacional no japonés que cubrió la penúltima serie del rol regular y en donde Los Angeles aseguró el título de la División Oeste de la Nacional, Shohei Ohtani reconoció que el apoyo cuando juega de gira, en ocasiones le motiva, pero en otras hasta llega a confundirlo.

Es muy motivador; suelo estar detrás del dogout; entonces, cada vez que hay una ocasión de vítores, generalmente pienso que es, ya sabes, obviamente para el local, debido a que todos los fanáticos son de la ciudad; entonces me confundo, porque están apoyando a los Dodgers, comentó en japonés el pelotero nipón.

Ohtani en conferencia de prensa/ Foto: Nassim Molina

Con la postemporada a la vuelta de la esquina, y campeón defensor de la Serie Mundial, el jugador más famoso del circuito tiene la posibilidad de seguir escribiendo sus logros en los anales de la historia del 'pasatiempo americano'.

Fuente: Tribuna del Yaqui

