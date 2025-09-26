Sonora se queda con el oro y la plata en el campeonato nacional juvenil de softbol

Zihuatanejo, Guerrero.- El softbol vuelve a poner a Sonora en lo más alto; ahora fue a nivel nacional, pues la delegación del estado conquistó por segundo año consecutivo la medalla dorada en el Campeonato Nacional Juvenil, que se celebró en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero.

El choque fue más que disputado, ya que la novena derrotó en la final a Baja California para levantar el cetro y demostrar que fueron los mejores de la competencia, ya que lo lograron con paso arrollador; además, se adueñaron del banderín en las dos ediciones de dicho Campeonato Nacional Juvenil de Softbol.

Detalles

En el rol regular, Sonora manejó números de tres victorias y una derrota; curiosamente, el revés lo sufrió ante los bajacalifornianos (6-3), pero el destino los colocó en la final, donde los peloteros del estado se sacaron la espina. De las tres victorias, dos fueron sobre Guerrero (11-0 y 9-0) y una sobre Tamaulipas (9-5); posteriormente, en la ronda de semifinales, doblegaron otra vez a los tamaulipecos para acceder a la disputa del oro.

¡Orgullo sonorense! ?uD83DuDCAA



Los siete peloteros de #Caborca, #Sonora brillaron con talento y garra para llevar a México a lo más alto: campeones panamericanos U23 de softbol uD83CuDFC6uD83DuDD25.



Su esfuerzo no solo les dio la corona, también aseguró el pase al Mundial 2026 en Colombia. uD83CuDF0E? pic.twitter.com/CNjo98EUYM — SEC Sonora (@SECSonora) September 25, 2025

Otra presea

Mientras que, en la rama femenil, Sonora también hizo historia, ya que el equipo de la categoría Juvenil Mayor terminó como subcampeón, tras caer en la final 2-1 con Baja California; en total hubo dos escuadras de damas que representaron al estado, pues el de la Juvenil Menor finalizó en el lugar cuatro, luego de quedar eliminado en la disputa por acceder al oro, al perder ante Nuevo León, que terminó por quedarse con la corona.

Las sonorenses se quedaron con la plata

Por el lado de los ahora bicampeones destacaron los jugadores: Luis Balderrama (pitcher) y Érick García; a su vez, en la plantilla de las subcampeonas, se robaron los reflectores las lanzadoras Dana Guevara y Ana Yadira Estrella, mientras que a la ofensiva y defensiva destacaron Airam Medina, Romina Palomino y Emmy Monreal.

En total compitieron 21 equipos en las dos categorías y en ambas ramas, provenientes de ocho estados de México; el próximo torneo que realizará la Federación Mexicana de Softbol será a finales de noviembre y principios de diciembre, donde Sonora parte como uno de los favoritos en subir a lo más alto del podio.

Fuente: Tribuna del Yaqui