Todo está listo: Presidentes de la LAMP tuvieron la última asamblea previo al arranque de campaña

Guadalajara, Jalisco.- A menos de tres semanas para que se ponga en marcha la tan esperada edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los presidentes de los 10 clubes y el mandamás del circuito tuvieron su última asamblea, el pasado jueves 25 de septiembre en Guadalajara.

La velada fue encabezada por el licenciado, Salvador Escobar Cornejo, presidente de la LAMP, y el director deportivo Christian Veliz, quienes definieron detalles, antes de cantarse el playball de la temporada entrante el próximo 15 de octubre.

Entre los acuerdos tomados, dentro del área deportiva, se destacó que se podrá inactivar hasta a dos jugadores del roster, ya sean nacionales o extranjeros, que no cuenten con la documentación oficial, para su visita a Tucson, Arizona, ciudad que por primera vez tendrá un club en la LAMP.

El área deportiva del equipo deberá avisar con anterioridad a la LAMP los peloteros que serán inactivados para poder dar de alta a otros cañoneros. Los dos jugadores inactivados para la serie ante Tucson podrán ser reinstalados de nueva cuenta en su siguiente serie cuando ya sea en territorio mexicano. Esta modalidad se permitirá tanto en temporada regular como en la ronda de los playoffs.

Por otra parte, se notificó que los diez estadios de la Liga Arco Mexicana del Pacífico están recibiendo la visita de personal de Grandes Ligas para ultimar detalles de cara a la nueva temporada, pues cabe destacar que tanto MLB como el circuito mexicano tienen una buena relación.

A su vez, las diez franquicias estarán recibiendo en los siguientes días los paquetes del sistema PitchCom, tecnología que por segunda temporada consecutiva será usada en el beisbol invernal del país. El PitchCom es un dispositivo electrónico que da señales de lanzamiento del receptor al lanzador, para proteger aún más contra el robo de señales.

Con estos últimos detalles, los diez equipos se dicen listos para iniciar la temporada 2025-2026, buscando al nuevo campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y al conjunto que representará a México en la Serie del Caribe, Venezuela 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui