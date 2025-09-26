Todo listo para el América vs Pumas, siguen las seminfinales de la WNBA y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de que arranque el fin de semana, conoce la información más actualizada sobre tus deportistas y deportes favoritos a través de tu nuevo resumen informativo favorito: Tribuna Top 3 Deportes. A través de este reporte diario conocerás las tres noticias más importantes sobre el mundo deportivo, para que no pierdas la pista a tus disciplinas favoritas. Hoy, los detalles sobre el clásico capitalino entre América y Pumas.

Destacan mexicanos en la Copa del Mundo Sub 20

Jugadores mexicanos como Obed Vargas y Elias Montiel se encuentran dentro de los mejores del Mundial Sub 20 de futbol en Chile. En esta ocasión, los seleccionados mexicanos están siendo dirigidos por Eduardo Arce, de apenas 36 años y originario de Toluca, Estado de México.

Continúan las Semifinales de la WNBA

Phoenix, Minnesota, Indiana y Las Vegas buscan los dos boletos a las finales de la WNBA. Todos los juegos de las semifiales se pueden sintonizar a través de de ESPN DTC en la aplicación de ESPN en Estados Unidos y Disney+ en territorio mexicano.

Todo listo para el América vs Pumas

Todo se encuentra listo para que mañana sábado 27 de septiembre se realice el clásico capitalino entre Águilas del América y Pumas de la UNAM. El equipo azulcrema recibirá la visita de los universitarios en el Estadio Ciudad de los Deportes, para la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El silbatazo inicial se dará a las 21:00 horas tiempo del centro de México.

