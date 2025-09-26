Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo anuncian cambio; 'La Tribu' refuerza el bullpen

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de tres semanas para el arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los equipos que conforman el circuito siguen realizando cambios con el fin de cubrir posiciones que tienen pendientes; es por eso que la mañana del 26 de septiembre se anunció un cambio definitivo entre los Yaquis de Obregón y los Naranjeros de Hermosillo mientras ambas escuadras participan en la Mexican Baseball Fiesta.

'La Tribu' fue uno de los mejores equipos en la temporada anterior de la LAMP, terminando el rol regular en los primeros puestos de efectividad colectiva de toda la liga; los dirigidos por Gabe Álvarez buscarán seguir con la misma tónica, es por eso que se hicieron con los servicios del lanzador sonorense, Anibal Cervantes, mientras que los Naranjeros recibirán al utility, Edson Álvarez.

Fue mediante las redes oficiales de los equipos y la liga que se oficializó el intercambio de elementos; Anibal Cervantes es un joven de 28 años, nacido en Hermosillo, Sonora. El lanzador derecho debutó en el año 2021-2022 con los Naranjeros de Hermosillo, único equipo con el que había jugado en el circuito invernal; su mejor año con la escuadra capitalina fue en el 2022, ya que concluyó la temporada con marca de tres ganados y cero perdidos, con una efectividad de 1.54 en 12 apariciones.

En la Liga Mexicana de Beisbol, ha jugado para los Bravos de León y los Saraperos de Saltillo, siendo estos últimos con los que ha jugado en más temporadas; en la LMB tiene marca general de siete ganados por 11 juegos perdidos, dejando una efectividad de 5.99, además de 108 ponches en las 163.2 entradas lanzadas.

El sonorense, que cuenta con una corta pero experimentada carrera, aportará un brazo confiable al bullpen para los Yaquis en la temporada que está a nada de iniciar; Cervantes ya se encuentra entre los elementos de 'La Tribu', pues ambas escuadras están participando en la Mexican Baseball Fiesta e incluso tuvieron su primer compromiso, que se vio interrumpido por las fuertes lluvias que azotaban la zona del estadio.

Se espera que Aníbal Cervantes esté disponible para hacer su presentación con Yaquis la tarde del 26 de septiembre, cuando la escuadra cajemense tenga su primer duelo en la historia contra el Tucson Baseball Team.

Fuente: Tribuna del Yaqui