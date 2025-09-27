Atlético de Madrid tiñe de rojiblanco el 'Clásico Madrileño' con goleada al Real Madrid

Madrid, España.- Un sorpresivo resultado se tuvo en el primer 'Clásico Madrileño' de la temporada, pues el Atlético de Madrid le propinó una goliza al Real Madrid, el cual marchaba invicto, luego de seis jornadas; Julián Álvarez fue el jugador más destacado para el conjunto 'Rojiblanco', pues marcó en dos ocasiones en menos de 10 minutos, incluido un golazo de tiro libre, aportando para el marcador final de cinco carreras por dos.

El Atlético de Madrid llegó a la cancha del Estadio Metropolitano en una posición complicada, pues se ubicaban en la posición 12, con solo un triunfo, tres empates y una derrota. Los dirigidos por el 'Cholo' Simeone tenían la consigna de defender su casa ante un Real Madrid que lucía intratable en su paso por LaLiga.

El silbatazo inicial llegó y los locales demostraron que no serían un rival fácil de vencer, aunque la primera anotación fue con un poco de fortuna para los 'Colchoneros'; una falta a favor del Atlético se cobró apenas afuera del círculo central y los defensas intentaron cortar el balón, pero el rechace cayó para Giuliano Simeone, el cual en solitario, lanzó un centro al área chica, el cual fue rematado por Robin Lenormand, luego de ganarle el salto a Tchouaméni.

Fue hasta el minuto 25 que el Real Madrid tuvo su primer disparo a portería, el cual terminó siendo el empate; Arda Güler filtró una pelota a profundidad para Kylian Mbappé, el cual con una gran carrera superó a los defensas y firmó la anotación con un disparo cruzado. Arda Güler adelantó al conjunto merengue con un gol al minuto 36, luego de un error de la zaga central rival.

En el último minuto del primer tiempo cayó el empate para el Atlético, con un golazo de cabeza de Alexander Sorloth, a centro de Koke. Julián Álvarez movió las redes por primera ocasión en el día al cobrar un penal en el 51 y, solo 10 minutos después, puso el cuatro por dos con un golazo de tiro libre.

Ya en el tiempo de compensación, Antoine Griezmann marcó el quinto gol para el Atlético de Madrid; la escuadra merengue cometió un error en la zona defensiva, lo cual fue aprovechado por Álex Baena, el cual condujo el balón y puso un pase que dejó mano a mano al delantero con Courtois.

Fuente: Tribuna del Yaqui