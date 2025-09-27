'Bombarderos del Bronx' se hacen presentes; Yankees apalean a Orioles a base de cuadrangulares

Nueva York, Estados Unidos.- En el penúltimo juego de la temporada, los New York Yankees apalearon a los Baltimore Orioles con marcador de seis carreras por una; como en los viejos tiempos, los 'Bombarderos del Bronx' se hicieron presentes, pues sus tres maderos más encendidos conectaron cuadrangulares, demostrando que se encuentran en su mejor momento del año para afrontar la postemporada de MLB.

Los lanzadores para los Yankees no desentonaron a lo realizado con el madero, pues tuvieron una destacada actuación desde la loma de lanzadores; el abridor novato, Cam Schlittler, alcanzó su cuarta victoria del año, pues lanzó siete entradas completas, en las que solo permitió dos imparables y ponchó a nueve Orioles, además de una base por bola otorgada, siendo relevado por Paul Blackburn, el cual trabajó en dos episodios admitiendo una carrera.

La primera carrera para los 'Mulos de Manhattan' cayó en el cierre del primer episodio; Aaron Judge abrió la pizarra con su vuelacercas 53 del año, posicionándose en la segunda posición de dicho departamento en la Liga Americana, solo por detrás de Cal Raleigh, con el cual se disputará el galardón de MVP.

En el cierre del segundo episodio, Giancarlo Stanton conectó el segundo cuadrangular de los Yankees, escribiendo su nombre en la historia de la MLB; el bateador designado alcanzó su cuadrangular número 453 en su carrera, superando a Carl Yastrzemski y se colocó dentro de los 40 peloteros con más home runs en toda la historia de las Grandes Ligas. Ryan McMahon también se voló la barda, abriendo el marcador a tres carreras por cero.

El encuentro se mantuvo sin novedades hasta el quinto rollo, cuando el conjunto neoyorquino abrió la diferencia en la pizarra; Ryan McMahon comenzó la tanda con un sencillo a los jardines y las bases se llenaron con dos bases consecutivas para Trent Grisham y Ben Rice. Luego de que Aaron Boone fuera expulsado por una protesta al umpire de home, Judge conectó un indiscutible al jardín central, trayendo dos carreras más para los Yankees.

The case is pretty clear. pic.twitter.com/A82jbSUHc5 — New York Yankees (@Yankees) September 27, 2025

Cody Bellinger impulsó la carrera restante para New York con un elevado de sacrificio y los Orioles se pudieron quitar la blanqueada en la apertura del octavo capítulo, con un cuadrangular solitario de Coby Mayo.

