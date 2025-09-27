Carlos Salcedo volverá a las canchas luego de una lesión con Rayados en el Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- Luego de una desafortunada lesión que lo marginó de las canchas desde inicios de año, el defensa central, Carlos Salcedo, podría ver sus primeros minutos en el Apertura 2025 con los Rayados de Monterrey; el jugador tapatío no pudo hacer su debut con el conjunto regio, pues tuvo la lesión apenas un par de días posterior a cuando se anunció el fichaje con 'La Pandilla', sin alcanzar a debutar con Monterrey.

El futbolista llegó a Rayados, procedente de los Bravos de Juárez, a inicios de año, mientras se disputaba el Clausura 2025; luego de su fichaje con el conjunto regiomontano y en su primer entrenamiento perteneciendo al Monterrey, el defensa central tuvo una desafortunada lesión; mientras realizaba ejercicios de táctica a la par de sus compañeros, Salcedo sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior.

Desde entonces, había comenzado su proceso de recuperación para tan complicado problema muscular, pasando por el quirófano y un largo tratamiento de rehabilitación, que lo ha mantenido alejado de las canchas, pues su última aparición en la Liga MX fue durante la jornada 1 mientras aún pertenecía al cuadro fronterizo.

¡Volvimos a jugar! uD83EuDD79 que linda sensaciónuD83EuDEF0uD83CuDFFDuD83DuDE4FuD83CuDFFD VAMOS LA RAYA uD83EuDEE1 — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) September 27, 2025

Como parte de su proceso final para recibir el alta médica, Carlos Salcedo fue enviado con el equipo sub21 de Rayados, para que tuviera sus primeros minutos perteneciendo a la organización. El defensa se unió al Monterrey de dicha categoría para enfrentar a las Chivas, partido donde fue titular y tuvo una destacada actuación, mientras los Rayados se quedaron con la victoria sobre el conjunto tapatío, con marcador de cuatro goles sobre dos.

Carlos Salcedo fue titular con la sub-21 y oficialmente ha regresado a la actividad, poco a poco se irá incorporando al primer equipo de lleno, esto es una excelente noticia. HA VUELTO uD83EuDD8D pic.twitter.com/7QLvVN8avi — Soy Rayado uD83CuDF1F (@SomosRayados) September 27, 2025

Salcedo fue convocado con los Rayados de Monterrey para la jornada 9 del Apertura 2025 cuando se enfrentaron a las Águilas del América, pero no tuvo acción aunque estuvo en el banquillo; se especula que Carlos Salcedo pueda ver sus primeros minutos con el jersey de 'La Pandilla' durante la jornada 12, cuando el club visite el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, para enfrentar a los Xolos de Tijuana.

