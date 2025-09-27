Chivas del Guadalajara vence al Puebla y liga dos jornadas con triunfo en el Apertura 2025

Puebla, Puebla.- Luego de que se tuviera que reprogramar el partido, las Chivas del Guadalajara reafirmaron que se encuentran mejorando su nivel, pues ligaron dos jornadas consecutivas con triunfo al vencer al Puebla; la escuadra tapatía fue ampliamente superior a sus rivales y, con dos goles en los primeros instantes del partido, lograron quedarse con su cuarta victoria del torneo.

El encuentro estaba programado para disputarse durante la noche del viernes, 27 de septiembre, pero por una tormenta, tuvo que ser reprogramado; a falta de menos de tres horas para el silbatazo inicial, una torrencial lluvia comenzó a azotar las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc. Luego de que la cuadrilla de mantenimiento intentara drenar el agua que permanecía sobre la cancha, la Liga MX determinó que el recinto no se encontraba en condiciones y fue cambiado para la tarde del sábado.

Desde el inicio del encuentro, las Chivas comenzaron a generar oportunidades de gol, lo cual dio su recompensa en los primeros instantes del partido; apenas con cinco minutos disputados y cuando se cobraba un tiro de esquina por el lateral izquierdo, el atacante juvenil, Bryan González, remató el centro con una media tijera desde el punto penal, marcando su primer gol en el Apertura 2025 con el 'Rebaño Sagrado'.

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡PARA VERLO MIL VECES! uD83DuDE0D



Así el golazo de Bryan González para abrir el marcadoruD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25



uD83DuDCF8 @somos_FOX pic.twitter.com/83k7vd0c5L — CHIVAS (@Chivas) September 27, 2025

La segunda anotación para la escuadra tapatía cayó tan solo seis minutos después; Efraín Álvarez cobró un saque de banda, el cual recibió Omar Govea sin ser marcado. El mediocampista condujo el balón por unos metros antes de lanzar un potente y raso disparo al primer poste, venciendo al arquero rival, José Julio González.

CAYÓ EL SEGUNDO DE LAS CHIVASuD83CuDDF5uD83CuDDF1uD83DuDC10



Disparo potente de Omar Govea, que Julio González no puede desviar. @ClubPueblaMX 0-2 @Chivas pic.twitter.com/VFze1H8saT — FOX (@somos_FOX) September 27, 2025

Posterior a esto, la 'Franja' se lanzó al ataque, terminando el encuentro con mayor posesión de balón, más pases y precisión, aunque el Guadalajara clavó los únicos dos disparos a puerta que tuvo.

Las Chivas del Guadalajara pudieron subir hasta la novena posición con la victoria ante el Puebla, el cual se ubica como el último lugar en la tabla del Apertura 2025; el 'Rebaño Sagrado' se medirá a los Pumas el próximo domingo, mientras que 'La Franja' visitará a los Gallos Blancos del Querétaro.

Fuente: Tribuna del Yaqui